Совершить облаву, убрать штырь и сделать ремонт. Как блогеры решали городские проблемы?

В рамках одного из заданий «Битвы блогеров» участники работали с заявками, поступившими на сервис «Мониторинг проблем» портала OneclickYakutsk. Перед ними стояла задача — помочь жителям Якутска в решении городских проблем.

Задание блогеры получили 18 июня. Отнюдь не всем удалось справиться с ним, однако есть и те, благодаря кому в столице республики стало на одну проблему меньше.

Облаву на магазин, торгующий алкогольной продукцией в неустановленное время, совершил ведущий Руслан Очиров.

«Вечером 1 июля в 21:25 группа Руслана посетила магазин «Туйгун», расположенный на улице Шоссе отдыха, что в районе Сергеляха. В результате «ловли на живца» удалось зафиксировать факт торговли после 20:00. На данный магазин уже неоднократно жаловались жильцы. Здесь вопреки закону круглосуточно торгуют алкоголем, место стало точкой притяжения асоциальных элементов. Это не нравится местным жителям, и они отправили жалобу на портал OneclickYakutsk. Заявка поступила в Окружную администрацию, а именно к председателю Административной комиссии Николаю Габайдуллину, который помог организовать облаву», — написали об этом сетевом издании «Якутия.Инфо».

В результате магазин будет оштрафован, а алкогольная продукция изъята.

Журналисту ЕленеАммосовой предстояло избавиться от торчащего обрезка трубы на улице Богатырева, недалеко от школы № 21. По словам горожан, штырь на протяжении долгого времени доставлял большие неудобства автомобилистам.

Эту жалобу Елена направила в Управление Губинского округа и Управление дорог, и буквально через день штыря уже не было, а дорога стала ровной. Как оказалось, проблему устранила компания «Якутдорстрой».

Галина Черноградская, индивидуальный предприниматель, помогла отремонтировать сквер им. олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Как оказалось, у памятника, который был построен в прошлом году, благодаря вандалам уже отломились плиты. Она тут же связалась с подрядчиком в лицеООО «Оптима-Строй» и попросила по гарантийке устранить проблему. В свою очередь, организация в кратчайшие сроки сделал ремонт.

У остальных участников проблемы находятся на стадии решения.

Отметим, что «Мониторинг проблем» – это самый популярный сервис городского портала OneclickYakutsk. Здесь горожане оставляют заявки по устранению тех или иных проблем. В основном, это вопросы, связанные с городским хозяйством, работой управляющих компаний, транспортным обеспечением, состоянием дорог и др.

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