Сотрудники «Якутскэнерго» вошли в государственный реестр инженерных кадров

Сотрудники ПАО «Якутскэнерго» стали лауреатами XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2017» и побывали на вручении премии в Москве. Конкурс оценивает инженеров России в 43 номинациях – от оптики до пищевой промышленности. Из 70 тысяч подавших заявки со всей страны всего четверо якутян вошли в федеральный реестр, среди них трое работников «Якутскэнерго».

По версии «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет) инженер по пожарной безопасности и охране труда ЦЭС Илмаар Игнатьев стал лауреатом I этапа конкурса в номинации «Строительство и стройиндустрия». Предложенная им разработка позволяет более 45 минут обеспечивать предел огнестойкости стен, перекрытий и фундамента с внутренней стороны зданий, чего на сегодняшний день не гарантирует ни одна технология.

Ведущий инженер Управления эксплуатации техперевооружения и реконструкции электрических сетей «Якутскэнерго» Василий Шишигин вошел в тройку победителей среди молодежи в финале конкурса в номинации «Эксплуатация систем электроснабжения». Среди других инженерных решений он предложил и с помощью компании запатентовал полезную модель металлической защитной накладки, которая позволяет проводить ремонт опор с предельным загниванием древесины, в несколько раз удешевляет и снижает трудозатраты.

По версии «Профессиональный инженер» стал победителем и вошел в реестр начальник сектора нормирования Отдела экономики ДЗО и перспективного бизнес-планирования Управления экономики ПАО «Якутскэнерго» Владимир Макаров. В его активе среди других патентов свидетельство об интеллектуальной собственности на базу данных «Единые фирменные нормативы», которая позволяет упорядочить планирование, управление и контроль производственных затрат на ремонт и техобслуживание оборудования, оптимизировать численности персонала, материально-технические ресурсы, соблюдать технологии производства работ.