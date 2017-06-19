Сотрудники ЯГКБ отдохнули на природе

Каждый год, в один из июньских летних дней, во время празднования Дня медицинского работника, медики столичных и республиканских лечебных учреждений выезжают на природу, чтобы отдохнуть от трудовых будней. Вот и в этот раз сотрудники ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», дружным коллективом отправились в местность Ил Эйгэ. 19 отделений больницы и больничная администрация, во главе с главным врачом ВАСИЛЬЕВЫМ Н.Н. быстро и организовано разложились многоголосым веселым табором на заранее отведенном месте. Медработники – народ высокообразованный, креативный, с развитым чувством юмора. Ведь и такие великие и известные творческие личности, как Франсуа Рабле, Чехов, Булгаков, Конан Дойл, Александр Розенбаум и многие другие, тоже лечили людей и были медработниками. Вот и сотрудники ЯГКБ проводят свой профессиональный праздник творчески, с выдумкой и весело.

По традиции, каждое летнее торжество посвящается определенной теме, к которой все отделения готовятся заранее, старательно репетируя забавные скетчи и тщательно подбирая необходимый реквизит. В богатейшей истории празднования Дня медработника ЯГКБ имели место быть и эскапады молодцеватых усатых гусар в ментиках и доломанах; и трогательные пантомимы почти настоящего Чарли Чаплина; и зажигательные танцы народов мира вокруг индийского слона; и искрометное выступление Бременских музыкантов; и песни мудрой черепахи Тортилы; и новые похождения Вицина, Никулина и Моргунова; и вылезание из телевизора ужасной японской девочки, да разве можно перечислить все то, что в разные годы заставляло всех или хохотать до колик в животе, или замирать от восторга, а потом бешено аплодировать.

Год Великой Победы вызвал настоящий взрыв народного патриотического творчества: врачи, медсестры, акушерки, санитарки, технический персонал ЯГКБ с удовольствием распевали песни военных лет, как хором, так и соло, от души исполняли танцы наших бабушек и дедушек, причем, обилие военных гимнастерок и другой армейской атрибутики, белые халаты санитарок и медсестер, действительно, создавали атмосферу военной поры. Была даже воссоздана историко-фэнтезийная реконструкция одного из сражений наших солдат в гимнастерках и маскхалатах с немецко-фашистскими захватчиками. Фэнтези-составляющая реконструкции была в том, что под конец сражения прилетели очаровательные стерхи, которые своими танцами и нежными крыльями воскресили и исцелили павших бойцов. Фашисты же, к вящему удовольствию зрителей, не воскресли, а честно пролежали убитыми до самого конца представления.

Ну, все это было раньше, а в этом году главными темами для оформления түһүлгэ и для концертных выступлений стали Год экологии России, Год добра Якутска и год 100 летия профсоюза работников здравоохранения РС(Я). Поэтому медработники подготовились в соответствующем ключе : “Красота родной природы и необходимость ее защиты”, “глаголь добро есть жизнь” и т.д. Воплотить в яркий визуальный образ 100-летний юбилей профсоюза работников здравоохранения Якутии оказалось значительно сложнее. Поэтому, поскольку медики ЯГКБ уважают и ценят свой родной профсоюз, то поздравляли его со столетним юбилеем в своих презентациях устно.

Сначала была торжественная часть мероприятия, когда главный врач ГБУ РС(Я) “Якутская городская клиническая больница” ВАСИЛЬЕВ Н.Н. поздравил свой коллектив приветсвенной речью, а затем вручил работникам больницы за хорошую работу почетные грамоты, благодарственные письма и другие больничные награды.

Затем, специальная комиссия во главе с председателем профкома ТРОФИМОВОЙ М.В., заместителем главного врача по лечебной работе МАРКОВОЙ Н.И. и заместителем главного врача по ОМР НЕУСТРОЕВОЙ Л.Д. чинно обошла весь лагерь ЯГКБ, придирчиво оценивая и выставляя баллы по оформлению түһүлгэ каждого из отделений. Оценивать было сложно, поскольку уровень креатива и мастерство исполнения были на высоком уровне у всех. Тем не менее, после подсчета баллов выяснилось, что лучшее түһүлгэ у отделения новорожденных акушерского стационара. Они и заняли 1 место. Второе место досталось терапевтическому приемно-диагностическому отделению. Третье место присудили отделению лучевой диагностики.

Также ставшие уже доброй традицией “Веселые старты” показали, представители какого отделения находятся в прекрасной физической форме. И забег в мешках, и бег с мячом, и “строительство” пирамид в виде эстафеты наглядно продемонстрировали, что в этом году самый здоровый дух находится в здоровых телах команды клинико-диагностической лаборатории, занявшей 1 место. Инфекционное отделение для больных с вирусными гепатитами завоевали 2 место, а отделение лучевой диагностики с боем взяли 3 место.

Также сильная половина ЯГКБ померилась силами и хваткостью в личном первенстве в мас-рестлинге. По некоторым преданиям, в незапамятные времена силачи якутских родов тянули друг у друга не деревянные палки, а вареные кости с мясом, что было значительно труднее. Выигравший получал в награду не столько мясо, сколько уважение всего рода. Считалось, что таким образом удалец перехватывал у чужого рода удачу-благосостояние-дьол и приносил ее в свой род на целый год. Самым удачливым и сильным мас-рестлером оказался врач приемно-диагностического отделения Василий СИВЦЕВ, завоевавший золотую медаль первенства . Немного уступил ему и занял второе место медбрат отделения пульмонологии Михаил РОМАНОВ. Тройку силачей замкнул Айаал КУЗЬМИН – рабочий технического отдела, получивший почетную бронзу.

Незаметно пролетел летний день. Вот и настало время прощаться с гостеприимной местностью Ил Эйгэ. Медработники отдохнули, набрались сил, напитались позитивной энергией. Многим из них завтра опять идти на дежурство, принимать роды, лечить людей, избавлять от страданий, спасать жизни. С Днем медицинского работника вас, дорогие коллеги, всего вам самого наилучшего везде, всегда и во всем хорошем!