Сотрудники «Сахатранснефтегаза» прошли обучение по гражданской обороне 

С 25 апреля по 4 мая состоялись обучения работников нефтегазовой компании по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации.

— Первое занятия провели 25 апреля в Линейно-производственном управлении магистральных газопроводов, 28 апреля курс обучения прошли работники Управления газораспределительных сетей. 4 мая работали с сотрудниками исполнительной дирекции аппарата управления и Якутского газоперерабатывающего завода. На занятиях сотрудников ознакомили со средствами полуавтоматического порошкового огнетушения, научили оказанию первой помощи при ожогах различной степени тяжести.

Практическим тушением возгорания первичными средствами пожаротушения руководил главный специалист Общества по пожарной безопасности Максим Кауров. Отработку навыков искусственной вентиляции лёгких на тренажёре «Ambu» проводили ведущие специалисты службы Дмитрий Тихонов и Тимофей Кириллов, — рассказал начальник службы режима, ГО и ЧС, охраны, пожарной безопасности и мобилизационной работы компании Андрей Сивак.