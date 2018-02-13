АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-30
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.77
 71.17
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.02.2018, 20:11
Политика
В Якутии предварительное голосование на осенние выборы назначены на 15 апреля
13.02.2018, 18:30
Красота & Здоровье
Найден лучший вид прелюдии для женщин
13.02.2018, 18:10
Культура & Образование
Вышли в свет книги об охоте
13.02.2018, 18:00
Культура & Образование
Афиша
«Арена чудес» — поражающее воображение представление
13.02.2018, 17:50
Экономика
В 2017 году ЦОП «Якутскэнерго» обработал около 5 тысяч письменных обращений
13.02.2018, 17:40
Происшествия
Водитель попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
13.02.2018, 17:30
Общество
Видео
Сотрудники редакции «Саха Сирэ» пришли на работу в национальной одежде
13.02.2018, 17:20
Экология
Объявлен конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей
13.02.2018, 17:10
Культура & Образование
Анонс
Не пропустите «Музыкальный Якутск»
13.02.2018, 17:00
Финансы
РСХБ первым в 2018 году приступил к льготному кредитованию АПК
13.02.2018, 16:50
Экономика
«Камелек»: Признайся в чувствах красиво!
13.02.2018, 16:44
Экономика
«Сахатранснефтегаз» в лицах: Талантливый сварщик — Дьулустан Федоров
13.02.2018, 16:40
Культура & Образование
Афиша
Вечер с кумиром
13.02.2018, 16:30
Общество
Перезагрузка: Центр управления в кризисных ситуациях открылся после реконструкции
13.02.2018, 16:20
Происшествия
Автокран провалился под лед в Якутске: произошел разлив топлива
13.02.2018, 16:10
Экономика
Якутия не получит дополнительных денег на строительство и ремонт дорог
13.02.2018, 16:00
Культура & Образование
В Якутске откроется первая шахматная гостиная
13.02.2018, 15:50
Красота & Здоровье
Подарок от работодателя – медосмотр на хранение и приобретение оружия со скидкой 75%
13.02.2018, 15:40
Экономика
Якутия станет базовой площадкой по внедрению самолетов малой авиации
13.02.2018, 15:30
Спорт
Только один якутянин сразится за медаль первенства России по боксу
13.02.2018, 15:20
Культура & Образование
Афиша
НХМ приглашает на выставку «Служение Отечеству и искусству»
13.02.2018, 15:10
Красота & Здоровье
Грипп отступает: за неделю заболеваемость снизилась вдвое
13.02.2018, 15:00
Общество
Резонанс
Все застрявшие в Таиланде дети вернулись в Якутию
13.02.2018, 14:50
Экономика
Якутия вошла в первую десятку общероссийского рейтинга жилищных инспекций
13.02.2018, 14:40
Желток
Видео
Доброе дело королевы красоты
13.02.2018, 14:30
Красота & Здоровье
В Якутии снижен уровень младенческой смерти
13.02.2018, 14:20
Культура & Образование
В Якутском музее открылась выставка «Учитель, которого ждут…»
13.02.2018, 14:13
Общество
Масленица 2018: даты, пост, традиции и обычаи
13.02.2018, 14:10
Республика
На открытии Года волонтера в Нюрбинском улусе отмечены сотрудники Алмазэргиэнбанка
13.02.2018, 14:00
Сахалыы
Александр Данилов: Саха тылын күнүнэн!
13.02.2018, 13:45
Спорт
Нерюнгринский район принял лучших кикбоксеров Дальнего Востока
13.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Гостям Олимпиады следует быть осторожнее: в Пхёнчхане вспышка инфекции
13.02.2018, 13:15
Культура & Образование
Егор Борисов поздравляет с Днём родного языка и письменности
13.02.2018, 13:00
Республика
Жителей Вилюйской группы улусов приглашают работать на алмазном месторождении
13.02.2018, 12:50
Столица
Виктор Федоров выступил за открытие улицы Кирова
13.02.2018, 12:40
Спорт
Резонанс
Егор Филиппов: Хотел бы извиниться перед родными и болельщиками Леонида
13.02.2018, 12:30
Культура & Образование
Студент ЯГСХА сочинил алгыс-благословение
13.02.2018, 12:20
Красота & Здоровье
Для удобства горожан открыты дополнительные кабинеты наркологов
13.02.2018, 12:10
Культура & Образование
Как стать пограничником?
13.02.2018, 12:00
Происшествия
Девочка-подросток из-за наушников не услышала сигнал авто и попала в аварию
13.02.2018, 11:45
Культура & Образование
Откроется выставка известных китайских художников «Пурпурный ветер, дующий с востока»
13.02.2018, 11:30
Республика
«Сухой закон» могут принять еще в 8 наслегах
13.02.2018, 11:20
Происшествия
В Якутии ожидает суда мужчина, задавивший шестерых подростков
13.02.2018, 11:10
Столица
Состоится общественное обсуждение дизайна территорий вокруг озера Сайсары
13.02.2018, 11:00
Происшествия
Еще одно обрушение: Рухнул коровник в Нюрбинском улусе
13.02.2018, 10:45
Спорт
Якутяне проводили из большого спорта легендарного Ивана Белолюбского
13.02.2018, 10:30
Происшествия
В Якутске семиклассник ограбил ветерана
13.02.2018, 10:20
Спорт
Медальные надежды: восемь комплектов наград разыграют в четвертый день Олимпиады
13.02.2018, 10:10
Республика
Со славянским размахом стартовала в Алдане масленичная неделя
13.02.2018, 9:51
Общество
Карантин закончился. С 14 февраля в Якутске возобновляется учебный процесс
13.02.2018, 9:48
Культура & Образование
Рок-группа «103» стала лауреатом конкурса в Магадане (уже второй раз!)
13.02.2018, 9:28
Культура & Образование
Якутские театры стали «фишкой» московской масленицы
13.02.2018, 9:13
Происшествия
В Якутске полностью сгорел дом
13.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 13 февраля 2018
13.02.2018, 1:08
Общество
Сегодня день рождения руководителя, костореза и адвоката
12.02.2018, 23:40
Политика
Утверждена повестка очередного заседания Ил Тумэна
12.02.2018, 19:09
Столица
Управление образования и  парк «Россия – моя история» будут сотрудничать
12.02.2018, 17:53
Культура & Образование
Финальный гала-концерт конкурса этно-поп-песни «Биир кун» отменен
12.02.2018, 17:50
Происшествия
Следком Якутии: Мужчина в Алдане погиб не от снега, а от падения
12.02.2018, 17:40
Столица
Айсен Николаев —  второй по популярности мэр
12.02.2018, 17:31
Политика
Галина Данчикова примет участие в работе трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений
12.02.2018, 17:17
Общество
В Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов памятнику И.Н. Барахова
12.02.2018, 17:00
Экология
Для борьбы с волками якутские охотоведы ознакомились с опытом кавказских республик
12.02.2018, 16:54
Экономика
13 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
12.02.2018, 16:41
Культура & Образование
Валерий Шадрин: Разгоряченная публика «взорвала» театр
12.02.2018, 16:25
Общество
Федерация профсоюзов предложила сделать нерабочими День республики и День Ысыаха
12.02.2018, 16:15
Спорт
Чемпионат Европы по мас-рестлингу 2018 года пройдет в Баку
12.02.2018, 16:06
Культура & Образование
Музыканты из «Башмет Центра» дадут в Якутске бесплатные мастер-классы
12.02.2018, 15:50
Столица
Якутск приглашает горожан на Масленицу 18 февраля
12.02.2018, 15:41
Экономика
Инженер ЦЭС Илмаар Игнатьев стал дипломантом Всероссийского конкурса
12.02.2018, 15:30
Политика
Программу ИЖС в Якутии закончат внуки и правнуки
12.02.2018, 15:20
Общество
Перед покорением Пика Победы Симоне Моро инструктировали якутские спасатели
Архив новостей
Общество
13 февраля 2018, 17:30
373

Сотрудники редакции «Саха Сирэ» пришли на работу в национальной одежде

Сегодня Якутия отмечает День родного языка и письменности. В связи с этой датой все сотрудники редакции «Саха Сирэ» по традиции пришли на работу в национальной одежде.

comments powered by HyperComments
Источник: http://ysia.ru/obshhestvo/sotrudniki-redaktsii-saha-sire-prishla-na-rabotu-v-natsionalnoj-odezhde/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
08.02.2018, 1:45
Политика
Видео
Скандальное интервью Бориса Попова
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
07.02.2018, 13:14
Общество
Позитив
Глава Якутии наградил директора ювелирного дома «Киэргэ»
08.02.2018, 10:04
Происшествия
Экстра
Самолет с членами правительства совершил вынужденную посадку в Якутии
08.02.2018, 17:23
Колонка
Эксклюзив
Экстра
Михаил Николаев просит якутян не беспокоиться
07.02.2018, 0:03
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Горожанин обнаружил под снегом целую библиотеку
09.02.2018, 23:03
Общество
Резонанс
Михаилу Николаеву провели манипуляции на сердце
09.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 9 февраля 2018
11.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 11 февраля 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
13.02.2018

«Камелек»: Признайся в чувствах красиво!

Экономика
13.02.2018

«Сахатранснефтегаз» в лицах: Талантливый сварщик — Дьулустан Федоров

Красота & Здоровье
13.02.2018

Подарок от работодателя – медосмотр на хранение и приобретение оружия со скидкой 75%

Экономика
13.02.2018

Якутия станет базовой площадкой по внедрению самолетов малой авиации

Резонанс
Общество
13.02.2018

Все застрявшие в Таиланде дети вернулись в Якутию

Сахалыы
13.02.2018

Александр Данилов: Саха тылын күнүнэн!

Столица
13.02.2018

Виктор Федоров выступил за открытие улицы Кирова

Происшествия
13.02.2018

В Якутии ожидает суда мужчина, задавивший шестерых подростков