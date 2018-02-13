Сегодня Якутия отмечает День родного языка и письменности. В связи с этой датой все сотрудники редакции «Саха Сирэ» по традиции пришли на работу в национальной одежде.comments powered by HyperComments
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Сотрудники редакции «Саха Сирэ» пришли на работу в национальной одежде
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