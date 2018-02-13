Сотрудники редакции «Саха Сирэ» пришли на работу в национальной одежде

Сегодня Якутия отмечает День родного языка и письменности. В связи с этой датой все сотрудники редакции «Саха Сирэ» по традиции пришли на работу в национальной одежде. comments powered by HyperComments Источник: http://ysia.ru/obshhestvo/sotrudniki-redaktsii-saha-sire-prishla-na-rabotu-v-natsionalnoj-odezhde/

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