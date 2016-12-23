Сотрудники противопожарной службы республики спасли 3 человек

За прошедшие сутки работники Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) дважды выезжали на аварийно-спасательные работы по буксировке техники.

22 декабря 2016 года 08.46 на пульт диспетчера «01»ОГПС РС(Я) №20 по МО «Мегино-Кангаласский район» поступило телефонное сообщение о том, что на 87 км. ФАД «Колыма» (в 28 км. от с.Тюнгюлю) сломался Грузовой автомобиль «Isuzu Elf». Из малочисленной пожарной части №3 по охране с.Тюнгюлю на место вызова выехало 3 пожарных на дежурном автомобиле АЦ-40 «Урал». Сломанный грузовик отбуксирован в с.Тюнгюлю. В результате инцидента пострадавших нет, спасен один человек.

В 21-16 того же дня, на пульт диспетчера «01» ОГПС № 37 по МО «Хангаласский район» поступило телефонное сообщение от водителя «Lexus LX470» о том, что направляясь из Алданского района в сторону Мегино-Кангаласского района на 95 км. ФАД «Лена»(в 5 км. от с.Кичикатцы), не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна. На место вызова для буксировки из малочисленной пожарной части №9 по охране с.Кичикатцы выехал и 2 пожарных на автомобиле АЦ-40 «Урал». Приехав на место вызова съехавший в кювет автомобиль поставили на дорожное полотно и отбуксировали в с. Кичикатцы. В результате инцидента никто не пострадал, спасено 2 человека.

Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует:

Водителям, охотникам, рыбакам особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Важно не заправляться на непроверенных заправках, некачественное топливо может сыграть злую шутку. Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами. Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Если в дороге случилась беда, воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи.

Во время сильного тумана или метели в условиях ограниченной видимости при выходе из машины не следует отходить от нее за пределы видимости. Если случилась поломка на трассе, выставите перед автомобилем и позади него предупреждающие знаки), это может быть срубленное дерево или любые выделяющиеся вещи). Если машина работает, необходимо приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью или не замелась снегом. Если автомобиль сломался, не паникуйте, примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов. Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии можно жечь горючие материалы — их обычно бывает довольно много. Если помощи нет и вы недалеко от населенного пункта, лучше дойти до него пешком. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Соблюдая простейшие правила, вы останетесь живы и не подвергните риску своих близких.