Сотрудники Минприроды Якутии перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от паводка

В Республике Саха (Якутия) на пике первой волны паводка затопленными оказались 1319 жилых домов. Большая вода уничтожила не только имущество, но и вещи, запасы еды, мебель.

Сотрудники Министерства охраны природы РС(Я) не остались безучастными к беде земляков и приняли единогласное решение перечислить в фонд помощи свой однодневный заработок. К призыву помочь пострадавшим от наводнения присоединились все подведомственные и территориальные подразделения министерства.

Министерство охраны природы РС(Я) призывает жителей республики поддержать пострадавших от последствий стихии и оказать им материальную помощь.

Напомним, в Якутии от негативного воздействия водных объектов на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых рек пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории ГО «Город Якутск».