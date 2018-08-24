Сотрудники мэрии приняли участие в строительстве «мифических лошадей»

Молодежный блок Окружной администрации, управлений округов 23 августа вышел на субботник на территории села Владимировка, где ко Дню города Якутска открывается новый арт-объект «Священный табун мифических лошадей».

Экологический арт-объект представляет собой фигуры лошадей, сплетенные из тальника.

«Установка таких сооружений трудоемкий процесс, надо учитывать все до мелочей, чтобы конструкция устояла даже при сильном ветре. Думаю, в скором времени арт-объект станет популярным местом отдыха не только для горожан, но и для иностранных гостей», — рассказывает начальник отдела охраны Окружной администрации г. Якутска Иннокентий Тимофеев.

Идея создания мифических лошадей принадлежит известному ленд-арт художнику Николаю Полисскому, который в своем творчестве использует только природные материалы. По задумке автора, арт-объект станет народным достоянием, а село Владимировка — новым центром для проведения творческих мероприятий и встреч.

Несмотря на дождь, в этот день удалось возвести несколько оснований конструкции. Всего планируется соорудить 99 скульптур лошадей.