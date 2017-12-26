Сотрудники МЧС провели беседы с выпускниками школ

Сотрудники МЧС Алданского района провели беседы в общеобразовательных учреждениях с воспитанниками выпускных классов.

В период с ноября по декабрь сотрудниками управления МЧС России, а также пожарных и пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Алданского района была проведена работа по информированию о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России, в более 20 общеобразовательных учреждений, встретились с более 300 учащимися школ, провели 37 мероприятий. Сотрудники МЧС рассказали о престиже профессии пожарного, сложностях с которыми сталкиваются в повседневной деятельности и специфике работы.

Наиболее часто задаваемые вопросы были о порядке сдаче вступительных экзаменов, условиях прохождения службы после поступления и направлениях специализации по окончанию учреждений пожарного профиля.

В заключении лекций сотрудники МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности при проведении новогодних, праздничных мероприятий, а также безопасного препровождения каникул и доведена контактная информация по вопросам обращения заинтересованных лиц.