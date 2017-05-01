Сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы

В связи с установившейся практически на всей территории России теплой погодой возросло количество очагов природных пожаров. Основная причина этого – человеческий фактор, беспечность отдельных граждан и слабый контроль за соблюдением требований пожарной безопасности руководителей ряда муниципальных образований.

Особо острая ситуация с природными пожарами сложилась в Сибирском федеральном округе. Около 100 жилых домов загорелись в результате природных пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия. Пожарно-спасательными подразделениями не допущена гибель людей, распространение пожаров на соседние жилые дома и социально-значимые объекты.

В связи с этим на территории Сибирского федерального округа введен режим чрезвычайной ситуации. По поручению Совета Безопасности Российской Федерации создана рабочая группа по обеспечению пожарной безопасности.

Ежегодно весной происходят сотни возгораний сухой прошлогодней травы. Как правило, такое горение, в большинстве случаев не контролируемое, — распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане специально устраивают пал сухой травы. На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет добежать и до строений на вашем участке.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».