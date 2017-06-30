Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей

Традиционно в профессиональный праздник руководители всех речных предприятий, портов, учебных заведений республики встречаются у стелы 100-летия регулярному судоходству на р.Лена на 202-ом микрорайоне г.Якутска .

Поздравили коллег с Днем речника – первый заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» С.В.Емельянов, герой социалистического труда, ветеран пароходства М.Ф.Спиридонов, начальник Северо-Восточного управления Госморречнадзора В.А.Константинов, Президент торгово-промышленной палаты Республики В.М. Членов и другие.

Как дань глубокого уважения руководителю, завершившего объединение в единое Ленское речное пароходство, в п.Жатай на аллее Ленских речников прошло торжественное мероприятие – открытие памятного камня Василию Максимовичу Дубровскому, который руководил пароходством с 1969 по 1981 годы, и был награжден орденом Трудового Красного знамени. 25 декабря мы отметим его 100-летие со дня рождения.

Открыл мероприятие первый заместитель Генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Витальевич Емельянов, который сказал, что «такие мероприятия организовываются и проводятся, в первую очередь, именно для будущего поколения речников, нынешних студентов речных учебных заведений. Они должны знать и чтить историю нашего Пароходства.

11 июля 1969 года В.М.Дубровский был назначен начальником ЛРП. Это была эпоха: при нём управление пароходства переехало в новое здание, предприятие 3 февраля 1972 года завершило объединение — с присоединением Индигирки и Колымского линейного речного пароходства стало объединенным. Флот освоил 21 тысячу километров водных путей, при нём началось поступление качественно новых судов – танкеров типа «Ленанефть», теплоходов типа «Сибирский». Поменялась схема завоза грузов, «осетровское направление» стало основным, ЛОРП начал самостоятельно обеспечивать грузоперевозки на трассе Севморпути, получило развитие собственное судостроение – основное ядро самоходного и несамоходного флота для Лены построено именно в эти годы. Укрепилась материально-техническая база берегового хозяйства, выросло технологическое оснащение портов и пристаней, был организован музей, возобновился выпуск газеты «Ленский водник», временно закрытой. Во всех этих свершениях была огромная доля его кипучей энергии, его жизненный и профессиональный опыт.

В эти же годы В.М.Дубровский вёл большую общественную работу, был постоянным членом Якутского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Как руководитель и человек он показал себя с наилучшей стороны – умел быстро и оперативно принимать правильные решения, умел настроить коллектив на работу, как на сенокосе во время шефской помощи совхозам, так и в экстремальных случаях – это касается событий 1976 года, когда в Арктике затонуло несколько судов. В него верили, его уважали, поэтому его поручения, и просьбы каждый выполнял, как личные.

Лучшие из лучших сегодня были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами. Знак «Флотский крест» был вручен инженеру-диспетчеру по движению флота Татьяне Акимовой, и начальнику службы грузовой коммерческой работы и маркетинга Михаилу Лазареву.