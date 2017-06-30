АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.09
 67.50
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.06.2017, 22:29
Культура & Образование
Дневник Международной исследовательской школы -2017 «International friendship»
30.06.2017, 22:26
Республика
Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей
30.06.2017, 20:51
Столица
В летнем лагере «Спутник» прошел Единый информационный день
30.06.2017, 18:30
Общество
Судебные приставы подписали соглашение с ЯРО Ассоциации юристов России
30.06.2017, 17:59
Политика
Позитив
Рейтинг Егора Борисова вырос на 8 пунктов в топе самых цитируемых губернаторов-блогеров
30.06.2017, 17:40
Столица
В Якутске подведены итоги юбилейного «Ысыаха Туймаады – 2017»
30.06.2017, 17:29
Столица
Якутск и Хэйхэ договорились об обмене детскими делегациями
30.06.2017, 17:15
Спорт
Фотофакт
Огромный торт и карабин для Василия Егорова  
30.06.2017, 17:10
Экономика
Избран новый состав набсовета АК «АЛРОСА»
30.06.2017, 16:53
Экономика
Андрей Поляков уходит с поста вице-президента АЛРОСА
30.06.2017, 16:40
Экономика
В России заработает институт персональной ответственности в сфере строительства
30.06.2017, 16:36
Республика
«Школой молодого бойца» стала деловая игра для ветеринаров Якутии
30.06.2017, 16:14
Путешествия
Хаарчаану и ее родителей в якутском зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии
30.06.2017, 16:04
Столица
Батуты раздора: Куда уходят деньги от аттракционов в центре Якутска?
30.06.2017, 15:56
Столица
Молодежь села Хатассы убрала мусор на протоке
30.06.2017, 15:48
Столица
В Якутске установлен особый противопожарный режим
30.06.2017, 15:44
Общество
Собаки аэропорта Якутск найдут любую бомбу
30.06.2017, 15:28
Культура & Образование
На следующей неделе откроется выставка, посвященная героям разных стран
30.06.2017, 15:19
Республика
МЧС в Сватае и Аргахтахе ожидают подкрепления
30.06.2017, 15:03
Финансы
В Алмазэргиэнбанке прошли переговоры с китайской строительной компанией
30.06.2017, 14:57
Путешествия
Однодневный тур на ледники Булуус и водопады Курулуур 1 и 2 июля
30.06.2017, 14:51
Республика
Сотовая связь дошла до шести отдаленных и маленьких якутских сел
30.06.2017, 14:39
Общество
Год добра: добровольцы провели субботники 
30.06.2017, 14:20
Столица
На площади Ленина прохожим раздавали цветы-сардааны
30.06.2017, 14:00
Культура & Образование
Программа II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»
30.06.2017, 13:33
Происшествия
В Якутии выявлен и пресечен факт нарушения требований безопасности при перевозке пассажиров
30.06.2017, 13:05
Путешествия
Экспедиция «По следам Ричарда Маак” в Кемпендяе
30.06.2017, 12:52
Общество
Конкурс детских рисунков «Моя семья»
30.06.2017, 12:48
Происшествия
Облако пыли на дороге стало причиной смертельного ДТП
30.06.2017, 12:36
Спорт
В Якутске завершилась Спартакиада по адаптивным видам спорта
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
30.06.2017, 12:25
Культура & Образование
Резонанс
Подтверждена законность авторских прав на объекты, построенные к Ысыаху Олонхо – СМИ
30.06.2017, 12:19
Культура & Образование
Анонс
Культурная программа XX Игр Манчаары
30.06.2017, 12:15
Происшествия
16-летний школьник пырнул друга ножом
30.06.2017, 11:57
Спорт
4 июля состоится заплыв через реку Лена
30.06.2017, 11:54
Происшествия
В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
30.06.2017, 11:52
Спорт
Фотофакт
Защищена первая диссертация по мас-рестлингу
30.06.2017, 11:46
Культура & Образование
Концерт под открытым небом в Орто Дойду
30.06.2017, 11:39
Экология
Фотофакт
Депутат Федот Тумусов поздравляет с Днем сардааны
30.06.2017, 11:35
Республика
Фотофакт
Верхневилюйский улус принял новый флаг
30.06.2017, 11:34
Финансы
РСХБ предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовых
30.06.2017, 11:28
Общество
Крещение небом нового командира МИ-8
30.06.2017, 11:21
Общество
Капремонт многоквартирных домов будут проводить лучшие
30.06.2017, 11:14
Происшествия
Осуждены жительницы Ленска, напавшие на полицейского
30.06.2017, 11:08
Республика
Якутия представит ряд инфраструктурных проектов на Восточном экономическом форуме
30.06.2017, 11:03
Происшествия
Больные РБ№2 пали жертвами пациента-мошенника
30.06.2017, 10:53
Происшествия
В Якутии задержана преступная банда продавцов наркотиков
30.06.2017, 10:47
Происшествия
Студенты ЯГСХА спасли троих тонущих девочек
30.06.2017, 10:41
Происшествия
В Намском районе убили и сожгли человека: преступник бросился в бега
30.06.2017, 10:31
Общество
«Сахатранснефтегаз»: вниманию потребителей
30.06.2017, 10:29
Политика
Сформирован новый состав Общественной Палаты Якутии
30.06.2017, 10:27
Столица
Резонанс
Комментарий «Главстроя»: никакого подлога нет
30.06.2017, 10:06
Политика
Генконсул КНР о сотрудничестве Якутии и Китая
30.06.2017, 9:59
Республика
Оборудование перинатального центра в Якутске потребует больше средств, чем планировалось
30.06.2017, 9:37
Столица
МЧС информирует: в Якутске пройдут учения 
30.06.2017, 9:34
Республика
Мелодии лета родом из детства
30.06.2017, 9:30
Культура & Образование
В Якутске пройдет II Международный форум «Эпосы народов мира на Земле Олонхо».
30.06.2017, 8:50
Республика
Десять тысяч якутян трудоустроят на промышленные предприятия республики
30.06.2017, 8:36
Происшествия
Пожар в СОНТ «Сатал»
30.06.2017, 8:23
Общество
Сегодня день рождения депутатов, руководителя, журналиста, певицы
30.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 30 июня 2017 г.
29.06.2017, 19:29
Политика
Егор Борисов принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития
29.06.2017, 18:09
Общество
90 тысяч рублей взыскано с должников
29.06.2017, 18:03
Политика
Иван Попов представил ЯРО ВСМС на Всероссийской Конференции
29.06.2017, 18:00
Спорт
Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  
29.06.2017, 17:40
Происшествия
Резонанс: Прокуратура накажет за смерть пожилого мужчины из-за неработающего лифта
29.06.2017, 17:26
Столица
30 июня в Якутске плановые ограничения электроснабжения
29.06.2017, 17:24
Общество
Глава Якутии объявил благодарности
29.06.2017, 17:18
Желток
Видео
Шокирующее видео, снятое якутянками, набирает популярность
29.06.2017, 16:52
Столица
Год добра: продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
29.06.2017, 16:47
Экономика
Якутское министерство сомневается в профессионализме Генпрокуратуры?
29.06.2017, 16:37
Происшествия
Экстра
Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум
Архив новостей
Республика
30 июня 2017, 22:26
58

Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей

Традиционно в профессиональный праздник руководители всех речных предприятий, портов, учебных заведений республики встречаются у стелы 100-летия регулярному судоходству на р.Лена на 202-ом микрорайоне г.Якутска .

Поздравили коллег с Днем речника – первый заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» С.В.Емельянов, герой социалистического труда,  ветеран пароходства М.Ф.Спиридонов, начальник Северо-Восточного управления Госморречнадзора В.А.Константинов, Президент торгово-промышленной палаты Республики В.М. Членов и другие.

Как дань глубокого уважения руководителю, завершившего объединение в единое Ленское речное пароходство, в п.Жатай на аллее Ленских речников прошло торжественное мероприятие – открытие памятного камня Василию Максимовичу Дубровскому,  который руководил пароходством с 1969 по 1981  годы, и был награжден орденом Трудового Красного знамени. 25 декабря мы отметим его 100-летие со дня рождения.

Открыл мероприятие первый  заместитель Генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Витальевич Емельянов, который сказал, что «такие мероприятия организовываются и проводятся, в первую очередь, именно для будущего поколения речников, нынешних студентов речных учебных заведений. Они должны знать и чтить историю нашего Пароходства.

11 июля 1969 года В.М.Дубровский был назначен начальником ЛРП. Это была эпоха: при нём управление пароходства переехало в новое здание, предприятие 3 февраля 1972 года завершило объединение — с присоединением Индигирки и Колымского линейного речного пароходства стало объединенным. Флот освоил 21 тысячу километров водных путей, при нём началось поступление качественно новых судов – танкеров типа «Ленанефть», теплоходов типа «Сибирский». Поменялась схема завоза грузов, «осетровское направление» стало основным, ЛОРП начал самостоятельно обеспечивать грузоперевозки на трассе Севморпути, получило развитие собственное судостроение – основное ядро самоходного и несамоходного флота для Лены построено именно в эти годы. Укрепилась материально-техническая база берегового хозяйства, выросло технологическое оснащение портов и пристаней, был организован музей, возобновился выпуск газеты «Ленский водник», временно закрытой. Во всех этих свершениях была огромная доля его кипучей энергии, его жизненный и профессиональный опыт.

В эти же годы В.М.Дубровский вёл большую общественную работу, был постоянным членом Якутского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Как руководитель и человек он показал себя с наилучшей стороны – умел быстро и оперативно принимать правильные решения, умел настроить коллектив на работу, как на сенокосе во время шефской помощи совхозам, так и в экстремальных случаях – это касается событий 1976 года, когда в Арктике затонуло несколько судов. В него верили, его уважали, поэтому его поручения, и просьбы каждый выполнял, как личные.

Лучшие из лучших сегодня были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами. Знак «Флотский крест» был вручен инженеру-диспетчеру по движению флота Татьяне Акимовой, и начальнику службы грузовой коммерческой работы и маркетинга Михаилу Лазареву.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.06.2017, 15:13
Столица
Позитив
Взлет молодого Дархана
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Памяти Иосифа Алексеевича Николаева
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Путешествия
30.06.2017

Однодневный тур на ледники Булуус и водопады Курулуур 1 и 2 июля

Политика
29.06.2017

Егор Борисов принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития

Спорт
29.06.2017

Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  

Экстра
Происшествия
29.06.2017

Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум

Эксклюзив
Политика
29.06.2017

Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо

Эксклюзив
Республика
29.06.2017

Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске

Культура & Образование
29.06.2017

Михаил Николаев проконтролировал подготовку к Съезду учителей музыки и ИЗО

Экономика
29.06.2017

«Спасенье от жары – квас «ЯкуЦкий» от ФАПК «Якутия»