Сотрудники ЛИУ-5 поздравили малышей детского дома «Берегиня» с Новым годом

Вот уже на протяжении двух лет сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 5 – участники созданной при учреждении театральной студи «КреатиFF», проводят благотворительную акцию под названием «Тепло сердец», в рамках которой поздравляют детей-сирот детского дома г. Якутска «Берегиня» с Новым годом.

На этот раз сотрудники приготовили для малышей новогоднюю сказку «Приключения Маши и Вити на новый лад».

По сценарию театрализованного представления к детям в гости пришли Маша и Витя, которые никак не могли найти Деда Мороза и Снегурочку. На пути у ребят появлялись «симпатичный Волк» и «умопомрачительная Лиса Патрикеевна», Сказочная Баба Яга и даже Кощей бессмертный. Каждый из перечисленных персонажей задавал Маше и Вите загадки, ответы на которые помогали давать малыши детского дома.

В продолжение праздника для детишек провели увлекательные конкурсы и игры, после чего в праздничном зале состоялась долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Деду Морозу ребята рассказали стихотворения, за что были вознаграждены специальными призами, а затем все приняли участие в веселом новогоднем хороводе.

Завершился праздник вручением новогодних подарков и общим фотографированием.