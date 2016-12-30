Сотрудники ГИБДД в течение часа раскрыли угон

29 декабря около 19 часов в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутск поступило сообщение о том, что от дома № 8 по ул. Якова Потапова совершен угон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Немедленно информация была передана всем патрулям ГИБДД.

Через 40 минут проходящая по ориентировке иномарка была замечена инспекторами ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» возле дома № 40/6 по ул. Автодорожная. За рулем иномарки находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. При прохождении медицинского освидетельствования подтвердилось, что автомобилист был пьян, после чего на него был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Позже выяснилось, что автомобиль 40-летний мужчина угнал без особого труда, так как водитель попросту не запер двери «Тойоты», а в замке зажигания находился ключ.

Задержанный по подозрению в совершении угона доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Правила хранения автомобилей очень просты, но малейшее отступление от них может повлечь далеко не самые приятные последствия. Госавтоинспекция г. Якутска настоятельно советует придерживаться следующих советов:

Выходя из автомашины даже на несколько минут, надежно закрывайте двери.

Пользуйтесь автосигнализациями. Помните, что большинство угнанного транспорта не были оборудованы автосигнализацией или их владельцы пользовались ею с нарушением условий эксплуатации. Например, в замке находился ключ зажигания, а дверь была не заперта.

При стоянке «железного коня» во дворе своего дома или гаража не забывайте закрывать двери, не оставляйте в автомобиле и рядом с ним ключи, включайте сигнализацию.

При покупке дорогостоящих товаров, выходя из автомашины, рекомендуется в салоне оставлять кого-то из родственников или знакомых.

Если все же произошел угон, то необходимо не паниковать и максимально быстро постараться сообщить в полицию о случившемся. По телефонам 02 и 127, 47-35-69. Подробно расскажите откуда был совершен угон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и приметы авто.