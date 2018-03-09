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Общество
9 марта 2018, 9:20
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Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Якутске

Инспекторы ГИБДД поздравили прекрасных участниц дорожного движения с Международным женским днем 8 марта.

Акция под названием «С праздником, милые дамы!» была проведена сотрудниками Госавтоинспекции г. Якутска в  Международный женский день.

Этим весенним, но морозным днем сотрудники ГИБДД общались исключительно с представительницами прекрасного пола.

Первой реакцией любого водителя, остановленного инспектором ДПС, становится поиск документов, предъявляемых для проверки. Поэтому все без исключения автолюбительницы именно так реагировали на взмах жезла. Было приятно видеть изумление автоледи, когда вместо привычного «Предъявите документы» сотрудник дорожно-патрульной службы протягивал даме открытку, а через несколько секунд дарил ей цветок и памятный подарок от Госавтоинспекции.

В Международный женский день всем участницам дорожного движения Госавтоинспекция желает прекрасного настроения и безаварийных дорог! Пусть сбудутся мечты и никогда не гаснет надежда!

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Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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