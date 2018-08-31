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31 августа 2018, 18:30
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Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    

Инспектора присутствовали на закрытии сезона военно-спортивной смены «Суолдьут» на базе лагеря «Орленок» в пригороде г.Якутска поселка Жатай. Здесь отдыхали дети из разных районов республики: их семьи оказались в трудном положении — пострадали от паводка.

Почетными гостями удостоилась честью поучаствовать делегация из Министерства образования и науки Республики, Министерства молодежи и семейной политики Республики, Военкомата Республики и с ПДН  отдела  полиции п. Жатай.

Дети показали свое умение по спортивным видам и военному навыку. Очень радужно с волнением,  с позитивом и организованно прошло закрытие смены «Суолдьут».

Напомним, что инспектора ГИБДД в течение лета проводили мастер- классы и интересные занятия по безопасности дорожного движения. Ребята поучаствовали на дорогах как настоящие инспектора: вместе с сотрудниками ГИБДД на пригородной трассе останавливали машины, проверяли документы проводили беседы и с водителями и с пассажирами.

Вот и пришло время расставаться,  с одной стороны  грустно, что расстаются с друзьями, с которыми дружились за лето,  с другой стороны радостно, что едут  домой к своим любимым родителям, но ребята никогда не забудут как провели летние дни  в этом уютном необычного профиля лагере. В конце мероприятия закончилось общим фотографированием на память.

Хочется в канун 1 сентября – Дня Знаний поздравить всех детей лагеря «Суолдьут» с  началом учебным годом и пожелать  им больших успехов в учебе и много  радостных событий в жизни!

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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