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Общество
12 января 2018, 13:45
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Сотрудники ГИБДД исполнили новогоднюю мечту 5-летнего Саши

В рамках проекта «Исполнение желаний» газеты «Якутск вечерний» сотрудники Госавтоинспекции помогли сбыться мечте Саши Корнилова. У каждого ребенка есть своя мечта, которую он загадывает на Новый год и с нетерпением ждет его исполнения. Так, мальчик Саша Корнилов загадал на Новый год желание — стать настоящим инспектором ДПС.

Несмотря на то, что ему всего 5 лет Саша уже определился со своей будущей профессией – обеспечивать безопасность на дорогах. Видя каждый день, как брат мечтает стать дорожным полицейским, сестра написала в редакцию газеты «Якутск вечерний» письмо с просьбой исполнить мечту маленького брата.

На следующий же день была организована встреча мальчика в Управлении ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), в ходе которой малыш примерил форму инспектора ДПС, посетил зал совещаний, на минуточку почувствовав себя начальником ГИБДД, посетил кабинет сдачи теоретических экзаменов по ПДД и, конечно же, патрулировал по городу. «Полицейский малыш» через громкоговорящее устройство проводил с участниками дорожного движения беседы о соблюдении ПДД, призывал их не допускать нарушений. Не прошло мероприятие без профилактической беседы — офицеры полиции объяснили юному пешеходу, как правильно переходить проезжую часть.

Кроме того, Саша помог сотрудникам ГИБДД установить еще один манекен с изображением школьника, чтобы водители транспортных средств не забывали, что в любой момент на пешеходный переход может выбежать маленький человек.

Ведь не секрет, что большинство наездов на людей происходят на пешеходных переходах. К сожалению, многие автомобилисты пренебрегают главным Правилом – снижать скорость перед пешеходными переходами вне зависимости видят они пешеходов или нет. В Якутии ежегодно происходит немало случаев гибели или травмирования детей, когда несовершеннолетние, перебегая дорогу, попадают под колеса транспортных средств.

Поэтому каждый человек, крутящий баранку, подъезжая не только к пешеходным переходам, но и к образовательным учреждениям, остановкам общественного транспорта, местам массового скопления людей должен снижать скорость, чтобы избежать трагедии на дороге.

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Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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