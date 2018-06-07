Сотрудники ФСБ опросили министра Антона Сафронова

Как стало известно News.Ykt.Ru, министра инвестиционного развития Якутии заподозрили в сокрытии информации о виде на жительство в иностранном государстве. В настоящее время Сафронов с семьей находится в Канаде.

Антон Сафронов, министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии:

— Я взял отпуск и планировал вылет с семьей в Канаду через Корею для того, чтобы завершить работу по эмиграции супруги в Россию. Она является филиппинкой канадского происхождения. В аэропорту ко мне подошли сотрудники ФСБ и спросили, почему я не сообщил при приеме на работу о том, что имею вид на жительство в Канаде. Я объяснил, что в анкете такого вопроса не было. В документе спрашивалось: «Есть ли у вас гражданство в иностранном государстве?». Я ответил «нет», потому что у меня нет гражданства, а есть вид на жительство. Я работал в Папуа — Новой Гвинее, Франции и там у меня тоже был вид на жительство, это обязательно для тех, кто работает на постоянной основе и платит налоги. В этих странах вид на жительство истек в 2017 году. В Канаде я работал в нефтегазовой компании «Halliburton», и вид на жительство истекает в 2021 году. Нигде ранее при приеме на работу лишнего меня не просили писать, вопросы в анкетах всегда звучали конкретно. В течение следующей недели мы завершим вопрос с эмиграцией семьи в Россию и вернемся в Якутск. Я сразу пойду к силовикам и объясню ситуацию.

По информации редакции, в кабинете у Сафронова провели обследование, изъяли некоторые документы. В настоящее время по данному факту в ФСБ проводится проверка, после чего материалы поступят в Следственный комитет.

В действиях министра усматривается состав преступления в рамках статьи 330.2 УК РФ — неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного действующего документа, подтверждающего право на его постоянное проживание за рубежом.

За это правонарушение министру грозит штраф до 200 тысяч рублей и дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.