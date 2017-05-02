Сотрудник якутской Росгвардии награжден госнаградой России

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена заместителю командира ОМОН Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Святославу ТАТАРИНОВУ. Государственной наградой он награжден Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Полковник полиции Святослав Татаринов порядка десяти лет несет службу в спецподразделениях, является выпускником академии Управления МВД России, мастер спорта России по вольной борьбе и мастер спорта Республики Саха (Якутия) по национальной борьбе «хапсагай». За его плечами несколько командировок на Северный Кавказ и ряд успешно проведенных спецопераций.

За высокие показатели в спортивных мероприятиях награждены сотрудники ОМОН прапорщик полиции Денис ОСИПОВ и сержант полиции Павел ПЕСТРЯКОВ, а также капитан полиции Александр МАЕДО – старший оперуполномоченный (взрывотехник) боевого отделения СОБР.

Церемония награждения прошла на строевом смотре подразделений территориального Управления Росгвардии, где начальником управления полковником полиции Сергеем ЧЕЛИЩЕВЫМ была проведена проверка состояния форменного обмундирования, наличие жетонов и удостоверений у сотрудников и военнослужащих.

Источник: Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)