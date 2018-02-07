Сотрудник якутской полиции стал победителем континентального чемпионата Европы по джиу-джитсу

Кинолог-полицейский ОБОиКПО МВД по Республике Саха (Якутия) сержант полиции Федор Огоюкин принял участие в одном из самых престижных чемпионатов в мире по бразильскому джиу-джитсу – континентальный чемпионат Европы «Continental PRO jiu-jitsuEurope» под эгидой федерации UAE JJF, который состоялся 3-4 февраля в Москве.

Федор выступил в категории начинающих спортсменов – обладателей белых поясов и стал чемпионом в весовой категории до 62 кг. Всего в этом весе было заявлено 14 участников. Спортсмен из Якутии провел три успешные схватки: первую встречу выиграл болевым приемом, а полуфинал и борьбу за золотую медаль соревнований выиграл по очкам. Его соперниками были борцы из регионов России, Азербайджана и Казахстана.

Несмотря на то, что 24-летний сотрудник полиции занимается этим видом единоборств только с 2016 года, он уже смог достичь звания чемпиона Европы. Федор всегда был близок к спорту и занимался на любительском уровне мас-рестлингом и хапсагаем. Также он был победителем республиканских соревнований по перетягиванию палки среди сотрудников МВД по Республике Саха (Якутия).

Желаем Федору дальнейших спортивных достижений и успехов в службе!