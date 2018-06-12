Сотрудничество Якутии и Хоккайдо будет развиваться

Айсен Николаев и Ясухиро Цудзи обсудили вопросы сотрудничества между Якутией и Губернаторством Хоккайдо Японии

12 июня состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева и Вице-губернатора Хоккайдо Ясухиро Цудзи, в ходе которой обсуждены вопросы сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Губернаторством Хоккайдо Японии.

В мероприятии приняли участие член Совета директоров «Банк Хоккайдо» Уясуги Макото, директор Представительства Губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сато Томоюки, менеджер международного департамента «Банк Хоккайдо» Александр Крамской. Со стороны Якутии присутствовали руководитель Департамента по внешним связям РС (Я) Владимир Васильев, представитель МИД России в Якутске Николай Дьяконов, заместитель Постоянного представителя РС (Я) по ДФО в г. Владивостоке Ким Борисов.

Врио Главы Якутии Айсен Николаев выразил признательность за визит японской делегации, проходящий в рамках перекрёстного Года России в Японии и Японии в России, старт которому дали руководители двух стран – Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Вице-губернатор Хоккайдо Ясухиро Цудзи отметил, что визит является ответным после посещения председателя правительства Якутии Евгения Чекина Губернаторства Хоккайдо в сентябре прошлого года. Также Ясухиро Цудзи выразил благодарность сенатору от Якутии Александру Акимову и другим представителям республики за посещение Губернаторства Хоккайдо в январе текущего года.

Активизация в отношениях на межгосударственном уровне, безусловно, отразилась и на состоянии сотрудничества регионов России с префектурами Японии. «Республика Саха (Якутия) как субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, крайне заинтересована в расширении взаимодействия с японскими партнёрами», – отметил Айсен Николаев. В этой связи стороны обсудили расширяющиеся связи в сфере гуманитарного сотрудничества между двумя странами, взаимодействие в сфере образования, науки, культуры и спорта. Особое место в ходе разговора было уделено расширению делового сотрудничества.

Айсен Николаев напомнил, что в конце 2016 года был открыт круглогодичный тепличный комплекс в Якутске. Благодаря соглашению, подписанному в сентябре 2017 года на полях Восточного экономического форума и сотрудничеству с японской компанией «Хоккайдо Корпорэйшн», в конце мая в Якутске запущен мусоросжигательный завод для утилизации медицинских отходов.

Также стороны обсудили проекты, которые будут реализованы в будущем. В Хангаласском улусе при участии японской компании предусматривается строительство круглогодичного тепличного комплекса. Планируется расширить сотрудничество между региональным якутским банком «Алмазэргиэнбанк» и «Хоккайдо Банк Лтд.» для привлечения инвестиций для действующих и планируемых к реализации проектов.

Кроме того, рассмотрены планы по проведению 23-25 июня в Якутии третьего совместного заседания Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии. В рамках данного мероприятия будет подписано соглашение по научному сопровождению проектов по переработке мусора между «Хоккайдо Корпорэйшн» и региональным оператором по работе с твёрдыми бытовыми отходами.

Айсен Николаев напомнил слова Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, произнесённые им во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума о том, что сейчас Япония и Россия находятся на поворотном пункте истории и призвал работать для будущих поколений наших стран, углубить отношения и сотрудничество. По мнению Врио Главы республики, благодаря сотрудничеству лидеров двух стран новую динамику получит сотрудничество между регионами.

«Уверен, что связи между Якутией и Хоккайдо являются важной частью этого сотрудничества, и мы со своей стороны готовы развивать его дальше и готовы к новым совместным проектам», – подчеркнул Айсен Николаев. В свою очередь, Ясухиро Цудзи отметил, что разносторонние связи между двумя регионами будут развиваться и будут способствовать взаимопониманию между Республикой Саха (Якутия) и Губернаторством Хоккайдо.

Фото Андрея Сорокина, ЯСИА