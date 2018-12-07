Сотрудничество ЯГСХА с Университетом Хоккайдо

Ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов посетил с рабочим визитом Университет Хоккайдо. Напомним, что на неделе официальная делегация республики посетила Японию. Университет Хоккайдо изначально был основан в 1876 г. как Сельскохозяйственный колледж Саппоро. Далее колледж преобразовался в Сельскохозяйственный колледж при Имперском университете Тохоку. В течение 140 лет университет Хоккайдо стал тем, чем является сейчас.

Hokkaido University располагается в десятке лучших университетов Японии. Университет стабильно входит в 5% топовых учебных заведений Японии. По оценкам специалистов, лучшими направлениями можно считать: «Искусство и Гуманитарные науки», «Инженерное дело и технологии», «Науки о жизни и медицина», «Естественные науки», «Социальные науки и менеджмент», «Химия». Университет присутствует в топ 200 по качеству преподавания. Данный вуз можно назвать одним из наиболее респектабельных среди работодателей в Японии и по всему миру.

На встрече с ректором университета Тоёхару Нава, Иван Слепцов обсудил детали совместной деятельности, алгоритм, которого будет изложен в соглашении о взаимном сотрудничестве, которое разрабатывается сегодня между ВУЗами. На сегодня направления работы университета и академии пересекаются в области исследовательского центр по геномной динамике, глобальных продовольственных ресурсов и еще в нескольких аспектах, соответствующих стратегическим направлениям развития республики.