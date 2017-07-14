Сотрудница медчасти УФСИН награждена медалью Федора Гааза

Медаль имени Федора Гааза вручили Елене Фалалеевой – медицинской сестре медико-санитарной части № 14 Федеральной службы исполнения наказаний.

Ведомственная награда вручается медицинским работникам пенитенциарной системы России за достижение высоких результатов в оказании лечебно-профилактической помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Елена Фалалеева посвятила медицине значительную часть своей жизни — 48 лет. Вот уже на протяжении 32 лет, с ноября 1986 года, работает медицинской сестрой федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 14 Федеральной службы исполнения наказаний». За долгие годы непростой работы в пенитенциарной системе не имеет ни одного нарекания, пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и уважением среди осужденных.

Елена Фалалеева на протяжении долгих лет работы зарекомендовала себя грамотным специалистом в выбранной профессии. Добросовестность, ответственность, огромный набор профессиональных знаний и навыков делают ее значимым специалистом.

За значительный вклад в дело охраны здоровья осужденных, высокий профессионализм, повышение качества оказания лечебно-профилактической помощи в пенитенциарном учреждении и многолетний добросовестный труд в области здравоохранения почетная награда Федеральной службы исполнения наказаний России «Медаль Федора Гааза» была вручена медицинской сестре Медико-санитарной части № 14 Федеральной службы исполнения наказаний Елене Фалалеевой.