Сотовая связь дошла до шести отдаленных и маленьких якутских сел

Министерством связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) и ПАО «МТС» подводит итоги совместного проекта по обеспечению мобильной связью малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Так в 2017 году сотовая связь впервые появилась в шести населенных пунктах численностью менее 200 человек.

Впервые мобильная связь появилась в селах Нычалах (112 человек) Аллаиховского улуса, Токума (147 человек) и Осохтох (133 человека) Верхоянского улуса, Суон-Тит (131 человек) и Чумпу-Кытыл (199 человек) Момского улуса, а также селе Юкагир (126 человек) Усть-Янского улуса. В ближайшее время связь появится в еще одном небольшом населенном пункте — Барылас (98 человек), где на сегодняшний день решается вопрос с энергопитанием для базовой станции.

Жители Юкагирского национального (кочевого) и Баягнырского наслегов поделились своими благодарностями с оператором и Министерством связи информационных технологий Республики Саха (Якутия).

Жители села Юкагир Усть-Янского улуса (население 126 человек):

Василий Томский, и.о. главы «Юкагирской национальной (кочевой) наслег»: «В нашем отдаленном наслеге Юкагир со сложной транспортной схемой появилась сотовая связь, оператор МТС. Этого события жители наслега ждали с нетерпением и в мае этого года сотовая связь стала доступной и для нас. Жители радуются, что могут позвонить родным с расстояния 30-40 км. с участков в наслег.»

Светлана Пестерева, директор МКОУ «Юкагирская основная общеобразовательная школа»: «Очень рады и благодарны, что у нас установлена сотовая связь МТС. Теперь мы можем, когда угодно поговорить с родными, близкими, детьми которые живут в разных уголках страны. Единственный транспорт у нас снегоход, с помощью сотовой связи теперь можем сообщить о поломках и других надобностях.»

Конон Томский, бригадир оленеводческого стада СХПЗК «Таба-Яны» № 12: «Ор кэтэспит, у4уннук туруорсубут сибээспит кэлэн, ус-туорт кос и4инэн ко4о сылдьар таба4ыттарга, балыксыттарга, булчуттарга олус наадалаах уонна учугэйдик улэлээтэ5инэ ту4алаах связь кэлбитигэр олус диэн уорэбит (Очень рады установлению долгожданной связи. Несомненно, для оленеводов, рыбаков и охотников, которые передвигаются по 3-4 верста, появление связи является первой необходимостью в нашей работе)»

Алексей Гребенщиков, и.о. мастера ДЭС: «Очень радует, что с появлением сотовой связи могу поговорить с работы и днем и ночью. Ведь работа у меня суточная, встаю на дежурство в ДЭСке»

Село Начылах Аллаиховского улуса (население 112 человек):

Большакова Анастасия Ивановна, глава МО «Быягнырский наслег»: «В апреле месяце 2017 года в нашем селе наконец-то появилась сотовая связь, оператор МТС. Очень радует, что современная информационная технология коснулась и нас, так как мы находимся в труднодоступном месте со сложной транспортной схемой. Жители радуются, что могут позвонить родным, даже с рыболовецких участков.»

Николай Суздалов, оператор АФ ГУП ЖКХ РС(Я) Котельной 312: «У меня двое детей, один из которых студент г. Мирный, а другой ребенок уже работает в Анабарском улусе. С появлением сотовой связи, я в любое время дня могу позвонить, чтобы узнать о своих детях. Также радует, что так как мы все занимаемся рыбодобычей, связь стала доступной с рыбучастка. Все рыбаки очень рады»

Виктор Винокуров, начальника Котельной №12: «Очень радует, что связь стала доступной с любого участка, ведь главное для деревенского мужчины, который занимается промысловой охотой иметь под рукой телефон. С появлением сотовой связи даже при поломке снегохода можно позвонив сообщить об этом.

Саргылана Дьяконова, начальник ОПС: «Я как многодетная мать очень рада появлению сотовой связи, потому что каждый день дети звонят мне, рассказывает о своих радостях и трудностях. Раньше звонили на стационарный телефон и было очень финансово затратно. А сейчас стало более экономичнее.»

«Уже не первый год мы сотрудничаем с операторами связи в части реализации проекта по устранению цифрового неравенства на территории Республики. Обеспечение связью небольших удаленных населенных пунктов, где ранее ее не было, всегда требует более высоких инвестиций, поэтому в таких проектах важна слаженная работа государства и сотовых операторов. Очень радует, что МТС, активно участвует в подобных социальных проектах, в дальнейшем мы намерены продолжить с ними диалог в данном направлении, помогая внедрению современных технологий там, где это особенно необходимо», — прокомментировал министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов.