Сотни российских туристов застряли в Китае, среди них якутяне

Пассажиры авиакомпании «ИрАэро», 280 человек, не могут вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань с 21 ноября. В основном, это жители Хабаровского края, Амурской области, Якутии. Они записали видеообращение в адрес Владимира Путина.

Вылет задержан по техпричинам. Все пассажиры размещены в гостиницах, им предоставляется питание, однако у многих заканчивается срок действия виз, «сгорели» билеты на стыковочные рейсы.

По данным представителя авиакомпании, этот рейс был третьим по счету с момента запуска. В начале ноября в хабаровском аэропорту состоялось открытие нового маршрута авиакомпании «ИрАэро» в административный центр южнокитайской провинции Хайнань Хайкоу.

Чартерные перелеты на Boeing 777-200ER организованы в рамках программы туроператора «Жемчужная река».

Фото https://aviablogger.com/utair-ssj-iraero/