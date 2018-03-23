Состязаться в возведении чума можно на международном чемпионате «ArcticSkills»

В Якутии пройдет Международный чемпионат профессионального мастерства «ArcticSkills» — «Арктическое мастерство». Он проводится в рамках международного семинара «Оленеводство — основа жизнедеятельности коренных народов Арктики». Организаторами выступают министерство образования и науки РС(Я), «Центр профессиональных компетенций», Государственный комитет РС(Я) по делам Арктики, Секретариат Северного форума, МО «Нерюнгринский район», «Арктический колледж народов Севера».

Чемпионат призван привлечь внимание международной, федеральной и региональной общественности к вопросу подготовки кадров для работы в условиях Арктики, в том числе северного домашнего оленеводства. Примечательно, что меропориятие проводится в п. Иенгра, Нерюнгринского района, где живет кочевой народ — эвенки. В нем принимают участие представители Якутии, Красноярского края и Норвегии.

В программе соревнований — такие компетенции, как «Проектирование стойбища и возведение чума», «Эксплуатация и техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства, генераторов». Свои уменя покажут хозяйки чумов и оленеводы.