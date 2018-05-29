Состояние девушки, на которую упал светофорный столб, стабильно

Вчера, 28 мая, из-за мощного порыва ветра, на девушку, переходившую дорогу на перекрестке улиц Орджоникидзе и Курашова, упал светофорный столб.

Очевидцы произошедшего тут же позвонили в скорую помощь, и пострадавшая была доставлена в Республиканскую больницу №2.

«Пациента тут же осмотрели врачи, провели обследование томографии. В результате было выявлено ушибленная рана головы. Сейчас девушка находится дома и проходит амбулаторное лечение в травмпункте», — прокомментировал начальник Управления здравоохранения города Якутска Леонид Апросимов.

Отметим, что 28 мая после 18.00 часов вечера на Якутск обрушился мощный ураган с порывами до 20 м/с. Сильный ветер повалил деревья, фонарные столбы, дорожные знаки, рекламные щиты. Некоторые районы города была обесточены.

В данное время городские коммунальные службы в оперативном порядке устраняют последствия стихии.