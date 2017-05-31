Состояние детей из Мирного, отравившихся медикаментами, стабилизировалось

По факту медикаментозного отравления детей в городе Мирный следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 29 мая 2017 года около 18 часов в реанимационное отделение Мирнинской центральной районной больницы доставлены трое малолетних детей – воспитанников группы по присмотру за детьми – с признаками сильного медикаментозного отравления. Ситуация находится на контроле заместителя председателя Правительства Якутии Алексея Дьячковского.

Премьер-министр сообщил, что министерством здравоохранения республики были приняты оперативные меры по доставке детей в Якутск в Педиатрический центр Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины, где была оказана специализированная медицинская помощь, включая необходимые реанимационные мероприятия. На текущий момент у детей отмечается положительная динамика, состояние стабилизировалось. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения.

«Случай, произошедший в Мирном, действительно вопиющий, в причинах которого сейчас разбираются следственные органы. По предварительным данным, пострадавшие дети являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, организованной жительницей города Мирный. Гражданкой оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трёх лет без оформления необходимых документов. Вероятно, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности, а значит об отсутствии контроля и надзора за ней со стороны соответствующих органов», – сказал Алексей Дьячковский. В этой связи призвал родителей подходить более ответственно к выбору формы устройства детей на дневное пребывание, в обязательном порядке требовать наличие документов, позволяющих оказывать данные виды услуг.

СПРАВКА

В Мирнинском районе, кроме муниципальных дошкольных организаций, успешно действует сеть из 25 автономных некоммерческих дошкольных образовательных организаций «Алмазик», оказывающих услуги как по дошкольному образованию, так и по присмотру и уходу. Все они получают поддержку из средств государственного бюджета в объеме 456,3 млн. рублей в год. Всего детский сад «Алмазик» и его филиалы посещают 4 205 детей. В очереди на поступление в сады зарегистрировано 49 детей, которые получат путевки к 1 сентября текущего года.