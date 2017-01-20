ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.01.2017, 23:22
Культура & Образование
Дополнительное образование – ключевой фактор в развитии творческого  потенциала детей
20.01.2017, 23:17
Экономика
Экстра
Назначены замминистры инвестразвития и предпринимательства Якутии
20.01.2017, 23:12
Культура & Образование
Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 – до 1 февраля (включительно)
20.01.2017, 23:07
Республика
Состоялся отчет руководителя департамента ветеринарии Якутии
20.01.2017, 23:01
Культура & Образование
Горе у выдающегося музыканта Якутии
20.01.2017, 18:29
Желток
Фотофакт
Находящийся в колонии певец Сиэйэ Уола открыл в instagram свою страницу
20.01.2017, 18:02
Экология
Вилюйский глава просит исследования воздействия промышленного освоения на экологию улуса
20.01.2017, 17:38
Политика
В Якутии будут ежегодно выделять 100 млн. руб. 100 наслегам республики
20.01.2017, 17:13
Экономика
К 2022 году Якутия дойдет до ввода 1 млн кв. м. жилья в год!
20.01.2017, 17:05
Культура & Образование
Публичный отчет в инклюзивном образовании — индикатор для общества
20.01.2017, 16:51
Экономика
В республике на трех переправах увеличили грузоподъемность
20.01.2017, 16:39
Экономика
Выравнивание тарифов на электроэнергию: работа по разработке механизма началась
20.01.2017, 16:34
Желток
У главного редактора родился сын!
20.01.2017, 16:16
Общество
Юбилей: ровесник старейшей электростанции Якутии
20.01.2017, 16:07
Экология
Приглашаются аспиранты, магистранты, интерны, молодые ученые
20.01.2017, 15:59
Столица
За 5 лет в Якутске введено 16 детских садов
20.01.2017, 15:34
Политика
Как вернуть доверие народа?
20.01.2017, 15:13
Финансы
Эксклюзив
Вы не поверите! В «ГАЗПРОМБАНКЕ» мстят якутянам?
20.01.2017, 15:05
Культура & Образование
Выставка «Я честно исполнял свой долг»
20.01.2017, 14:59
Происшествия
Экстра
Ведется следствие в отношении первого замглавы Верхневилюйского района
20.01.2017, 14:24
Общество
Стерх-Сахамедстрах открыл новый офис рядом с ГИБДД на Вилюйском тракте
20.01.2017, 14:18
Политика
Экстра
Михаил Присяжный — новое назначение этого года
20.01.2017, 13:57
Республика
Экстра
«Алмазные» деньги в Вилюйском улусе планируют положить в отдельную кубышку
20.01.2017, 12:51
Желток
Фотофакт
Обнаженный премьер-министр Якутии
20.01.2017, 12:32
Экономика
Платить или не платить? Вот в чем вопрос!
20.01.2017, 11:30
Столица
Фотофакт
Награждены победители конкурсов «Новогодний Якутск» и «Мой двор – зимняя сказка»
20.01.2017, 10:53
Общество
Союз журналистов Якутии соболезнует
20.01.2017, 10:48
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
20.01.2017, 10:25
Политика
Что возмутило ил дархана?
20.01.2017, 10:19
Происшествия
Национальная гвардия раскрыла кражу из ресторана Якутска
20.01.2017, 10:12
Финансы
Алмазэргиэнбанк снизил ставки на потребительские кредиты
20.01.2017, 9:32
Столица
Какие участки улично-дорожной сети будут отремонтированы в 2017 году?
20.01.2017, 9:26
Происшествия
Наказан председатель совета Якутского потребительского общества
20.01.2017, 9:10
Политика
Егор Борисов: помогайте бедным!
20.01.2017, 9:07
Происшествия
В Якутске на 13 км Намского тракта сгорела дача
20.01.2017, 9:00
Политика
Глава Якутии летит в Москву по партийным делам
20.01.2017, 2:07
Общество
Эксклюзив
Дед Мороз, которого обокрали в Якутске, настолько же монгольский, сколько и якутский — организатор
20.01.2017, 0:04
Происшествия
Экстра
Упрдор «Вилюй» и Эрнст Березкин пошли на мировую по компенсации морального вреда вдове погибшего в ДТП
19.01.2017, 21:57
Происшествия
Эксклюзив
Скандал в Нюрбе: Ключевой свидетель просит не выпускать из СИЗО главу Попова
19.01.2017, 20:47
Политика
Экстра
Роман Мандзяк назначен руководителем департамента по информационной политике
19.01.2017, 18:43
Политика
Депутат Госдумы от Якутии выступила автором поправки
19.01.2017, 18:32
Политика
Неверов рассказал о съезде «Единой России»
19.01.2017, 18:30
Общество
Почему детские сады работают во время карантина?
19.01.2017, 18:21
Спорт
ГТО обрел лица известных якутян
19.01.2017, 18:03
Экология
О причинах снижения уровня охотничьего промысла
19.01.2017, 17:45
Спорт
Якутскэнерго 40+ лидирует в первенстве Якутска по хоккею
19.01.2017, 17:34
Культура & Образование
Оценка кумира окрылила танцоров ансамбля «Сюрприз»
19.01.2017, 17:20
Происшествия
Свидетель по делу о ДТП с участием Евгения Грибчатова: Это вина водителя автобуса!
19.01.2017, 17:16
Политика
Кто представит Якутию на XVI съезде Единой России?
19.01.2017, 16:57
Общество
Энергетик и надежность — слова синонимы
19.01.2017, 16:18
Республика
Батамайское молоко стало дипломантом конкурса «Лучшие товары России-2016»
19.01.2017, 15:53
Политика
Эксклюзив
Прокуратура установила, почему Чекин не служил в армии, и не нашла криминала по вопросам АЛРОСА и «Якутцемента»
19.01.2017, 15:39
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» приглашает принять участие в публичном отчете
19.01.2017, 15:20
Общество
ЛОРПовцы окунулись в иордань!
19.01.2017, 15:05
Столица
В Год добра продолжится проведение Единых информационных дней
19.01.2017, 14:49
Экономика
Якутии необходимо возродить местное производство товаров
19.01.2017, 14:29
Происшествия
Злоумышленница заставляла дочь-инвалида участвовать в кражах
19.01.2017, 14:16
Экономика
300 лошадей из Заречья перевезут в Абыйский район
19.01.2017, 13:24
Общество
Завтра в Хангаласском улусе пройдет День Федерации профсоюзов республики
19.01.2017, 13:08
Столица
Эксклюзив
Кто заменит Марину Силину в Гордуме?
19.01.2017, 11:59
Общество
Крещение-2017: Удивительные факты о святой воде
19.01.2017, 11:21
Республика
Награждены жители наслегов
19.01.2017, 10:42
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения модельера
19.01.2017, 10:41
Происшествия
В Якутии школьников обделили едой
19.01.2017, 10:00
Культура & Образование
Плодотворный год Якутского финансово-экономического колледжа им. И.И. Фадеева
19.01.2017, 9:37
Происшествия
В Якутии на директора школы возбуждено уголовное дело
19.01.2017, 9:32
Общество
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
19.01.2017, 9:17
Происшествия
В Чурапче произошел пожар
18.01.2017, 23:13
Культура & Образование
Фотофакт
Пересменка замминистров в Минкультуры
18.01.2017, 22:58
Республика
«Газпром трансгаз Томск» перечислил 53 млн. руб. общинам КМНС
18.01.2017, 22:50
Экология
«Анабарнефтегаз» оштрафован
18.01.2017, 22:30
Спорт
Первые зимние МСИ «Дети Азии» пройдут не в Якутии
Архив новостей
Республика
20 января 2017, 23:07
56

Состоялся отчет руководителя департамента ветеринарии Якутии

orig-710x5321453910194vetershtormovoe-preduprezhdeniepogoda-1453910078

Состоялся публичный отчет руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) перед населением об итогах деятельности ветеринарной службы за 2016 год и задачах на 2017 год

20 января 2017 года в 10 час. состоялся публичный отчет руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) перед населением об итогах деятельности ветеринарной службы за 2016 год и задачах на 2017 год.

Интерес к данному мероприятию проявили как представители федеральных и республиканских органов власти, Общественной палаты Якутии, так и бизнес сообщества ветеринаров, а также общественности республики и средств массовой информации.

Открывая мероприятие, Л.Макарова подчеркнула, что  деятельность государственной ветеринарной службы республики неразрывно связана с реализацией государственной политики Главы и Правительства республики, по решению комплекса социально-экономического развития, в обеспечении благоприятных условий хозяйствования и повышении качества жизни жителей республики.

Руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) подробно осветила в своем выступлении ключевые моменты деятельности службы, подчеркнув, что Концепция единого мирового здоровья «Человек и животные – единое здоровье», провозглашённая ВОЗ и МЭБ, является краеугольным камнем всемирной стратегии управления рисками на грани «животное – человек».  Благополучие и развитие этой отрасли оказывает серьезное влияние на многие сферы человеческой деятельности – экономику, политику, сельское хозяйство, но самая важная задача ветеринарного контроля – сохранить здоровье человека и обеспечить пищевую безопасность нации.

С полным текстом публичного отчета руководителя Департамента ветеринарии РС (Я) за 2016 год можно ознакомиться по ссылке

После окончания доклада руководитель Департамента Лариса Макарова ответила на вопросы присутствующих.

Выступившие затем председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Ил Тумэн Дмитрий Саввин, заместитель минсельхоза республики Афанасий Семенов, председатель Ассоциации ветеринарных специалистов Аркадий Васильев, руководители подведомственных учреждений Валентина Адамова,  Афанасий Аргунов отметили положительную динамику деятельности ветеринаров, поделились своим опытом, представив предложения, подчеркнув важность совместных усилий по решению вопросов в области ветеринарии.

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент ветеринарии РС(Я).
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.01.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Новый якутский министр получил в российском интернете обидное прозвище
16.01.2017, 10:31
Происшествия
Резонанс
В Якутске вернулась домой пропавшая 19-летняя девушка: шокирующие новые подробности
18.01.2017, 13:20
Желток
Эксклюзив
Новый «импортный» министр сменил имя и фамилию?
16.01.2017, 20:34
Происшествия
Экстра
Жена арестованного главы бьет тревогу, нюрбинцы обратились к Путину
14.01.2017, 17:28
Политика
Скандал
Оскорбление чувств верующих. Известный политик требует прикрыть в Якутске «Дом дьявола»?
17.01.2017, 13:41
Культура & Образование
Эксклюзив
Новые назначения
17.01.2017, 15:56
Республика
Эксклюзив
На хозяина Ысыаха Олонхо возбуждено дело за незаконные контракты
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
small_753ad2a7369b39200d6770252dd79d740386ea98 Экстра
Экономика
20.01.2017

Назначены замминистры инвестразвития и предпринимательства Якутии

IMG_0252-Copy
Политика
20.01.2017

В Якутии будут ежегодно выделять 100 млн. руб. 100 наслегам республики

Без названия (1) Экстра
Происшествия
20.01.2017

Ведется следствие в отношении первого замглавы Верхневилюйского района

7dlhjpht Экстра
Политика
20.01.2017

Михаил Присяжный — новое назначение этого года

АЭБ ленина 4
Финансы
20.01.2017

Алмазэргиэнбанк снизил ставки на потребительские кредиты

083c72246e597ff0d8ee28e5789b018e_xl Экстра
Происшествия
20.01.2017

Упрдор «Вилюй» и Эрнст Березкин пошли на мировую по компенсации морального вреда вдове погибшего в ДТП

????????????? Эксклюзив
Происшествия
19.01.2017

Скандал в Нюрбе: Ключевой свидетель просит не выпускать из СИЗО главу Попова

small_39d7635d1d2dc850a3e1fa4cf88ca3e689d3a7bf Экстра
Политика
19.01.2017

Роман Мандзяк назначен руководителем департамента по информационной политике