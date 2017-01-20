Состоялся отчет руководителя департамента ветеринарии Якутии

Состоялся публичный отчет руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) перед населением об итогах деятельности ветеринарной службы за 2016 год и задачах на 2017 год

20 января 2017 года в 10 час. состоялся публичный отчет руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) перед населением об итогах деятельности ветеринарной службы за 2016 год и задачах на 2017 год.

Интерес к данному мероприятию проявили как представители федеральных и республиканских органов власти, Общественной палаты Якутии, так и бизнес сообщества ветеринаров, а также общественности республики и средств массовой информации.

Открывая мероприятие, Л.Макарова подчеркнула, что деятельность государственной ветеринарной службы республики неразрывно связана с реализацией государственной политики Главы и Правительства республики, по решению комплекса социально-экономического развития, в обеспечении благоприятных условий хозяйствования и повышении качества жизни жителей республики.

Руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) подробно осветила в своем выступлении ключевые моменты деятельности службы, подчеркнув, что Концепция единого мирового здоровья «Человек и животные – единое здоровье», провозглашённая ВОЗ и МЭБ, является краеугольным камнем всемирной стратегии управления рисками на грани «животное – человек». Благополучие и развитие этой отрасли оказывает серьезное влияние на многие сферы человеческой деятельности – экономику, политику, сельское хозяйство, но самая важная задача ветеринарного контроля – сохранить здоровье человека и обеспечить пищевую безопасность нации.

С полным текстом публичного отчета руководителя Департамента ветеринарии РС (Я) за 2016 год можно ознакомиться по ссылке

После окончания доклада руководитель Департамента Лариса Макарова ответила на вопросы присутствующих.

Выступившие затем председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Ил Тумэн Дмитрий Саввин, заместитель минсельхоза республики Афанасий Семенов, председатель Ассоциации ветеринарных специалистов Аркадий Васильев, руководители подведомственных учреждений Валентина Адамова, Афанасий Аргунов отметили положительную динамику деятельности ветеринаров, поделились своим опытом, представив предложения, подчеркнув важность совместных усилий по решению вопросов в области ветеринарии.