Состоялся ежегодный отчет Александра Саввинова перед своими избирателями

Вчера, 6 марта, в Большом зале Окружной администрации города Якутска прошел ежегодный отчет депутата по Центральному избирательному округу, Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова перед населением. Послушать отчет своего депутата и задать интересующие вопросы пришло около 300 человек.

На ежегодный отчет Александра Саввинова пришли жители Губинского, Центрального и Октябрьского округов. Это были представители Совета ветеранов, Совета старейшин, ТСЖ, учителя и воспитатели детских садов, врачи, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели средне-профессиональных учебных заведений, студенты, пенсионеры, многодетные матери – все те, кому не безразлична судьба их округа, кто хотел задать вопросы своему депутату.

Александр Саввинов отметил, что по традиции эти встречи проходят в преддверии самого солнечного праздника весны — Международного женского дня. Пользуясь случаем, Александр Саввинов поздравил от лица всех мужчин, присутствующих в зале, прекрасную половину человечества с весенним праздником.

В начале своего выступления, Александр Александрович выступил с кратким докладом о достижениях депутатов III созыва Якутской городской Думы в области развития города Якутска, и после подробнее остановился на отчете по Центральному избирательному округу. Как известно, жители Центрального избирательного округа избирают Александра Саввинова уже четыре созыва и мандат депутата без лишних слов подтверждает доверие и признание жителей.

После своего отчета, Александр Саввинов ответил на все на вопросы присутствующих и каждый взял на контроль для дальнейшей детальной проработки.

Жители Центрального избирательного округа по итогам встречи оценили отчет депутата Александра Саввинова на «отлично» и пожелали дальнейших успехов в работе.