Состоялось заседание Координационного совета по предпринимательству

В рамках взаимодействия бизнеса и власти, главой города Якутска был создан Координационный совет по предпринимательству.

Совет рассматривает вопросы по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, проблемные вопросы и снижение административных барьеров. Заседания Координационного совета проводятся ежемесячно.

В рамках работы Координационного совета в Большом зале Окружной администрации города Якутска, 20 июня прошло очередное заседание с участием членов совета и представителей бизнес-сообщества столицы.

На заседании было рассмотрено четыре вопроса. О вывозе незаконно установленных нестационарных торговых объектов выступил председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин. Он отметил, что из 36 объектов, подлежащих вывозу, на сегодняшний день вывезено 21, из которых 14 подлежат сносу. Вся информация по объектам самовольной постройки была передана Департаменту градостроительной политики для внесения в реестр. Николай Габайдуллин также отметил, что на прошлой неделе был проведен рейд по выявлению нестационарных торговых объектов в Октябрьском и Центральном округах. Собственникам незаконно установленных торговых объектов дается определенный срок на добровольный вывоз и демонтаж объектов.

Сергей Черных отметил, что за последние годы Окружной администрацией города Якутска проводится активная работа по выявлению, вывозу и сносу самовольно построенных объектов, в том числе и по незаконно установленным нестационарным торговым объектам.

Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач внесла предложение разместить реестр незаконно установленных НТО на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

Вторым вопросом выступила председатель Союза малого бизнеса Лена Данилова. Она отчиталась о работе Согласительной комиссии по внесению изменений в «Правила благоустройства городского округа «город Якутск», утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года». Согласительная комиссия провела три рабочих заседания, где были рассмотрены 10 вопросов. Работа согласительной комиссии будет продолжена. Заместитель руководителя МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» Анастасия Орлова отметила, что они готовы сотрудничать с представителями предпринимательского сообщества и готовы к открытому диалогу во выработке единых для всех предпринимателей правил установки рекламных конструкций.

Далее участники заседания ознакомились с итогами исполнения протокольных поручений встречи главы города с предпринимателями, который прошел 22 марта 2017 года, также ознакомились с возможностями оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде микрозаймов с целевым использованием для развития бизнеса через Фонд поддержки развития АПК города Якутска.