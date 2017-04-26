Состоялось XV Общее собрание членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»

В очередном ХV общем собрании членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» приняли участие Министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Кузакова Вера Алексеевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Соколова Айталина Валерьевна, Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Членов Владимир Михайлович.

Перед тем, как приступить к работе общего собрания, Министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Кузакова Вера Алексеевна вручила генеральному директору Ассоциации «Союз строителей Якутии» Габышеву Айхалу Ивановичу почетную грамоту за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации от Президента НОСТРОЙ Андрея Молчанова.

Также, Министр Вера Кузакова наградила:

Знаком «Почетный строитель Якутии» Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) за вклад в развитие строительной отрасли РС (Я) — индивидуального предпринимателя Мкртчян Даниела Фалимеровича;

Знаком «Почетный строитель Якутии» Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) за вклад в развитие строительной отрасли РС (Я) — начальника кранового хозяйства ООО «Сэттэ» Матвеева Александра Дмитриевича;

Почетной грамотой Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) 3а добросовестный, долголетний труд, вклад в развитие строительства РС(Я) — главного механика ООО «Тимм» Иванова Афанасия Андросьевича;

Почетной грамотой Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) 3а добросовестный, долголетний труд, вклад в развитие строительства РС(Я) — генерального директора ООО «Сунтаравтодор» Павлова Феликса Эриковича.

Президент Союза Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Членов Владимир Михайлович наградил нагрудным знаком «Лучший по профессии» за многолетний добросовестный труд — мастера дорожного участка АО «Кировский угольный разрез» Данилова Илью Егоровича.

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 326 строительных организаций – членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» из 572 строительных организаций.

На общем собрании членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» состоялась выставка общественных организаций, производителей строительных материалов, инновационных технологий в сфере строительства, страховых организаций, банков. Такие как, ООО «Завод базальтовых материалов», ООО «Алмас», Магазин «Индустрия спецодежда», ООО «Саха Лайтинг», ООО ЯКЗ «Керамогранит», Ингосстрах, Росгосстрах медицина, ВСК, РСК «Стерх», Согаз, ВТБ 24, АНО ДПО «Учебный центр подготовки кадров», ООО «Инвест-Бизнес Лизинг», Магазин «Уус Экспо» и другие организации.

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Общем собрании членов были рассмотрены и утверждены:

Годовой отчет Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2016 год; Годовой отчет Генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2016 год; Избраны тайным голосованием члены Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Избран тайным голосованием Председатель Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Устав Ассоциации «Союз строителей Якутии» в новой редакции; Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Положение о Коллегиальном совете Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии»; Положение о членстве в Ассоциации «Союз строителей Якутии», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов; Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией «Союз строителей Якутии» к своим членам; Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2016 год; Смета Ассоциации «Союз строителей Якутии» на 2017 год.

В связи с истечением срока полномочий коллегиального органа управления Ассоциации «Союз строителей Якутии» в повестку дня включены вопросы о выборах нового состава Коллегиального совета и председателя Коллегиального совета.

По результатам тайного голосования сформирован Коллегиальный Совет Ассоциации «Союз строителей Якутии» в новом составе.

Председателем Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» набрав 95% голосов избран Ефимов Яков Ананьевич, заместитель директора ООО СК «Северный дом».

Новый состав Коллегиального совета:

АРГЫЛОВ Ньюргун Анатольевич, Начальник УКС АО «Сахатранснефтегаз»; ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, Советник директора ООО СК «Проф-Строй»; ЕФИМОВ Яков Ананьевич, Заместитель директора ООО СК «Северный дом»; ЕФРЕМОВ Валерий Васильевич, Заместитель директора ООО «ОЛУК»; ИСАЕВ Виктор Степанович, Генеральный директор ООО ЯУ «ВСЭМ»; КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, Председатель совета директоров ОАО «Таттаавтодор»; КУШКИРИН Петр Иванович, Директор МКУ «Главстрой» ГО (Город Якутск); МАКАРОВ Иннокентий Васильевич, Советник директора ООО «Жилстрой +»; МАМЕДОВ Алиш Забид Оглы, Генеральный директор ОАО ПО «Якутцемент»; МАРЮТИН Александр Борисович, Заместитель директора ООО «СК-77»; МАТУС Николай Викторович, Директор ООО «Завод базальтовых материалов»; ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, Директор ООО «Адгезия»; ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, Генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»; ПОЛУШКИН Иван Иванович, Генеральный директор ООО «Стройкон»; СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович, Директор ГБУ РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена»; СИВЦЕВ Владимир Иванович, Генеральный директор ООО Группа Компаний «Уйгу-Быйан»; ТАРАСОВ Александр Иванович, Председатель ПК «Мегинострой»; ХАНИН Александр Александрович, Заместитель Председателя ПК «Монтажник»; ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, Директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».