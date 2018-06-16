Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР

15 июня прошло расширенное заседание Якутского местного политсовета партии «Единая Россия». Заседание вел Александр САВВИНОВ — секретарь Якутского местного отделения партии. В работе заседания приняли участие исполняющий обязанности секретаря Якутского регионального отделения партии Сахамин АФАНАСЬЕВ, члены местного политического совета, члены фракции партии в Якутской городской Думе, члены местной контрольной комиссии, члены местного Координационного Совета сторонников, секретари первичных отделений, члены местного штаба Якутского местного отделения Молодой Гвардии Единой России и участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Якутской городской Думы. Мероприятие началось церемонией награждения, были вручены благодарственные письма активным партийцам.

В рамках заседания обсудили ряд важных вопросов:

— «О приеме в члены Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

— «О созыве внеочередной конференции Якутского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

— «О проведении аудита членов Якутского местного отделения партии «Единая Россия»;

— О комиссии местного политического совета Якутского местного отделения партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан.

Заседание политсовета рассмотрело вопрос о приеме в партию. Заместитель руководителя местного исполкома Юлия ПОПОВА представила на рассмотрение заявления сторонников о желании вступить в партию. Все заявления были решены положительно. Билеты новым партийцам в торжественной обстановке вручил Сахамин Афанасьев.

9 июня Региональным политическим советом было принято решение о созыве внеочередной конференции Якутского регионального отделения партии.

В соответствии с этим на заседании принято решение о созыве внеочередной конференции местного отделения партии, провести общие собрания первичных отделений избрать делегатов от Якутского местного отделения партии на конференцию Якутского регионального отделения партии, которая состоится 28 июня.

Также в связи с организацией и проведением предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» 8 июля, необходимостью последующего выдвижения конференцией местного отделения партии кандидата на должность главы города по итогам предварительного голосования решено провести конференцию в два этапа – 27 июня и 12 июля.

Исполнительным комитетом Якутского местного отделения партии ведется контроль исполнения решений местного политического совета, контроль посещения мероприятий по партийной линии, контроль предоставления ежеквартальных отчетов. По утвержденному плану работы местного отделения на 2018 год, одним из приоритетных направлений работы партии является реализация партийных проектов, реализуемых на территории столицы. Было отмечено, что по итогам I квартала, отчеты о работе кураторов административных округов предоставили не все кураторы административных территорий. Рекомендовано активизироваться, повысить роль и значимость проектов.

Александр Саввинов уточнил: «14 июня на заседании Регионального политического совета было принято решение о проведении дополнительного предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу, так как участники по данному избирательному округу подали заявление о снятии своей кандидатуры и отказались от дальнейшего выдвижения кандидатами.

Согласно принятому Региональным политсоветом Алгоритму, 19 июня мы – члены местного политического совета должны провести процедуру предварительного голосования и своим голосованием определить кандидатуру для последующего выдвижения от партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу».

Руководитель исполнительного комитета Якутского местного отделения партии Туйаара ИЛЛАРИОНОВА выступила с разъяснением по третьему и четвертому вопросу повестки.

Александр Саввинов подводя итоги заседания отметил, что предстоит беспрецедентная по своим масштабам многоуровневая избирательная кампания, и партийцам необходимо мобилизоваться, активизироваться и работать на результат.