АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
16.06.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения фотографа
16.06.2018, 1:17
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым
16.06.2018, 1:07
Красота & Здоровье
Главврач Николай Васильев поздравляет с Днем медицинского работника
16.06.2018, 1:03
Политика
Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР
16.06.2018, 0:15
Желток
Муниципал из Верхневилюйска станет 1-ым замруководителем исполкома ЕР — СМИ
15.06.2018, 23:57
Красота & Здоровье
Этапы развития ЯГКБ
15.06.2018, 23:50
Общество
В Якутске состоится III Международная конференция «Города и люди»
15.06.2018, 23:42
Политика
Ил Тумэн соберется на ХХХVIII сессию
15.06.2018, 23:40
Республика
В Якутии из-за схода селя закрыт участок трассы «Колыма»
15.06.2018, 23:29
Политика
Экстра
Сандаминович призван в обновляемую власть
15.06.2018, 22:11
Красота & Здоровье
Добрым традициям жить…
15.06.2018, 21:54
Красота & Здоровье
Якутская городская клиническая больница отметила 175 лет
15.06.2018, 21:44
Столица
16 июня в Якутске перекроют улицы
15.06.2018, 21:02
Политика
Айсен Николаев вручил благодарственное письмо Президента РФ Гаврилу Семенову
15.06.2018, 18:15
Столица
Новое «Колесо обозрения» будет в два раза больше
15.06.2018, 18:00
Столица
Миллион цветов: В Якутске озеленили сквер Матери
15.06.2018, 18:00
Общество
Фотофакт
Ураза-байрам в Якутске
15.06.2018, 17:50
Экология
В субботу в Якутске ожидается гроза и порывистый ветер
15.06.2018, 17:40
Республика
Айсен Николаев побывал на съёмках фильма «Тыгын Дархан»
15.06.2018, 17:30
Столица
Хатын-Юряхское шоссе перекроют до конца октября
15.06.2018, 17:20
Культура & Образование
Центральная приемная комиссия ЯГСХА начала прием документов
15.06.2018, 17:10
Столица
Подготовка к отопительному сезону идет по плану
15.06.2018, 17:00
Происшествия
Производители фильма о Василии Манчаары судятся с заказчиком
15.06.2018, 16:50
Спорт
На конных скачках во время Ысыаха будет разыгран крупный денежный приз
15.06.2018, 16:40
Происшествия
Транспортная прокуратура обратила внимание на задержки рейсов авиакомпании «Якутия»
15.06.2018, 16:31
Политика
Отставка
15.06.2018, 16:30
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Тренировочная площадка Чемпионата мира по футболу 2018
15.06.2018, 16:20
Происшествия
В Якутске суд отказал учительнице в восстановлении на работу
15.06.2018, 16:10
Экономика
Дорожники строят мосты через реки Марха, Куккурэ и Тюкян
15.06.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Фотофакт
Мастерская Петра Алексеева приглашает в субботу в Кружало на «Openmarket»
15.06.2018, 16:00
Происшествия
На улице Олега Кошевого загорелся двухэтажный жилой дом
15.06.2018, 15:54
Политика
Резонанс
Роман Мандзяк высказался напоследок
15.06.2018, 15:50
Общество
Лига отцов Якутии за создание в Якутии летних инклюзивных лагерей
15.06.2018, 15:44
Республика
Объявление
АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы  пунктов по работе с потребителями
15.06.2018, 15:40
Экономика
«Киэргэ» участвует в Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке    
15.06.2018, 15:30
Экономика
Дневник навигации: Флот работает на реке Вилюй
15.06.2018, 15:20
Культура & Образование
У артистов Национального театра танца началась горячая пора
15.06.2018, 15:10
Происшествия
В Якутске прошли рейды судебных приставов
15.06.2018, 15:00
Культура & Образование
В память о мастере-косторезе Иване Мамаеве в музее станцевали осуохай
15.06.2018, 14:50
Культура & Образование
На Лене стартует второй сезон «Плавучего университета»
15.06.2018, 14:40
Общество
Александр Горохов поздравил с Днем медицинского работника
15.06.2018, 14:30
Экономика
Авиакомпания «Якутия»: Задержка вылета из Новосибирска произошла из-за неисправности Sukhoi Superjet 100
15.06.2018, 14:10
Экономика
Озвучены параметры новой пенсионной реформы
15.06.2018, 13:45
Столица
В этнокомплексе «Ус Хатын» завершается реставрация
15.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Печень женщин страдает от алкоголя сильнее
15.06.2018, 13:30
Столица
АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»
15.06.2018, 13:15
Экономика
Демонстрационный экзамен выявляет лучших выпускников СПО и работников для промышленных предприятий
15.06.2018, 13:12
Желток
Эксклюзив
Михаил Эверстов ведет переговоры со справороссами?
15.06.2018, 13:00
Экология
Французский ученый-климатолог приехал в Якутию изучать вечную мерзлоту
15.06.2018, 12:50
Общество
Позитив
Радостная новость от Александра Борисова
15.06.2018, 12:40
Происшествия
Специалисты ЦЭС выявляют факты хищения электроэнергии
15.06.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Астролог Александра Киселева: Все, что делает компания «Киэргэ» — это всегда знак качества!
15.06.2018, 12:28
Общество
Марфа Филиппова поздравляет с Днем медицинского работника
15.06.2018, 12:20
Происшествия
Резонанс
Пропавшие рыбаки найдены живыми и здоровыми
15.06.2018, 12:19
Политика
Резонанс
Фейк «ликвидировать республику Саха (Якутия)» вышел в СМИ
15.06.2018, 12:10
Общество
Пассажиры авиакомпании «Якутия» не могут вылететь в Якутск из-за задержки рейсов
15.06.2018, 12:00
Общество
В Якутии отметят 100-летие героя Великой Отечественной войны Семена Флегонтова
15.06.2018, 11:50
Экономика
«Якутскэнерго» обновило список лучших и худших потребителей среди УК и ТСЖ
15.06.2018, 11:40
Общество
Якутская транспортная прокуратура нашла массу нарушений при госзакупках
15.06.2018, 11:34
Столица
Эксклюзив
Ио главы Якутска сменится в третий раз
15.06.2018, 11:30
Столица
Анонс
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
15.06.2018, 11:24
Общество
Коллективу «Сахамедиа» представлен новый руководитель
15.06.2018, 11:20
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в магазине села Борогонцы
15.06.2018, 11:13
Желток
Эксклюзив
Министр Луцкан – кандидат на вылет?
15.06.2018, 11:10
Общество
Правообладатели мультсериала «Свинка Пеппа» подали в суд на предпринимателей из Якутии
15.06.2018, 11:00
Общество
В Якутске пенсионерка через суд добилась оплаты проезда к месту отдыха
15.06.2018, 10:50
Культура & Образование
Эксклюзив
Премьера в театре оперы и балета — «Дыхание нового солнца»
15.06.2018, 10:40
Происшествия
Чрезвычайная ситуация в лесах действует в трех районах Якутии
15.06.2018, 10:30
Экология
В Якутии синоптики прогнозируют дожди, грозы и … снег
15.06.2018, 10:20
Культура & Образование
Два театра из Якутии стали призерами конкурса «Полюс. Золотой сезон»
15.06.2018, 10:10
Происшествия
Налимск полностью освободился от воды
Архив новостей
Политика
16 июня 2018, 1:03
174

Состоялось расширенное заседание Якутского местного политсовета ЕР

15 июня прошло расширенное заседание Якутского местного политсовета партии «Единая Россия». Заседание вел Александр САВВИНОВ — секретарь Якутского местного отделения партии. В работе заседания приняли участие исполняющий обязанности секретаря Якутского регионального отделения партии Сахамин АФАНАСЬЕВ, члены местного политического совета, члены фракции партии в Якутской городской Думе, члены местной контрольной комиссии, члены местного Координационного Совета сторонников, секретари первичных отделений, члены местного штаба Якутского местного отделения Молодой Гвардии Единой России и участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Якутской городской Думы. Мероприятие началось церемонией награждения, были вручены благодарственные письма активным партийцам.

В рамках заседания обсудили ряд важных вопросов:
— «О приеме в члены Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
— «О созыве внеочередной конференции Якутского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
— «О проведении аудита членов Якутского местного отделения партии «Единая Россия»;
— О комиссии местного политического совета Якутского местного отделения партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан.
Заседание политсовета рассмотрело вопрос о приеме в партию. Заместитель руководителя местного исполкома Юлия ПОПОВА представила на рассмотрение заявления сторонников о желании вступить в партию. Все заявления были решены положительно. Билеты новым партийцам в торжественной обстановке вручил Сахамин Афанасьев.
9 июня Региональным политическим советом было принято решение о созыве внеочередной конференции Якутского регионального отделения партии.
В соответствии с этим на заседании принято решение о созыве внеочередной конференции местного отделения партии, провести общие собрания первичных отделений избрать делегатов от Якутского местного отделения партии на конференцию Якутского регионального отделения партии, которая состоится 28 июня.
Также в связи с организацией и проведением предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» 8 июля, необходимостью последующего выдвижения конференцией местного отделения партии кандидата на должность главы города по итогам предварительного голосования решено провести конференцию в два этапа – 27 июня и 12 июля.
Исполнительным комитетом Якутского местного отделения партии ведется контроль исполнения решений местного политического совета, контроль посещения мероприятий по партийной линии, контроль предоставления ежеквартальных отчетов. По утвержденному плану работы местного отделения на 2018 год, одним из приоритетных направлений работы партии является реализация партийных проектов, реализуемых на территории столицы. Было отмечено, что по итогам I квартала, отчеты о работе кураторов административных округов предоставили не все кураторы административных территорий. Рекомендовано активизироваться, повысить роль и значимость проектов.
Александр Саввинов уточнил: «14 июня на заседании Регионального политического совета было принято решение о проведении дополнительного предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу, так как участники по данному избирательному округу подали заявление о снятии своей кандидатуры и отказались от дальнейшего выдвижения кандидатами.
Согласно принятому Региональным политсоветом Алгоритму, 19 июня мы – члены местного политического совета должны провести процедуру предварительного голосования и своим голосованием определить кандидатуру для последующего выдвижения от партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу».

Руководитель исполнительного комитета Якутского местного отделения партии Туйаара ИЛЛАРИОНОВА выступила с разъяснением по третьему и четвертому вопросу повестки.
Александр Саввинов подводя итоги заседания отметил, что предстоит беспрецедентная по своим масштабам многоуровневая избирательная кампания, и партийцам необходимо мобилизоваться, активизироваться и работать на результат.

Источник: Пресс-служба Якутского местного отделения Партии «Единая Россия»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Колонка
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
11.06.2018, 11:22
Происшествия
Экстра
Трагедия на ысыахе: Мужчина сломал шею на хапсагае
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
11.06.2018, 15:57
Политика
Экстра
Телеграмм о новом премьер-министре Якутии
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
11.06.2018, 12:15
Политика
Эксклюзив
Первый зам станет министром
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
16.06.2018

Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»

Фотофакт
Политика
16.06.2018

Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым

Красота & Здоровье
15.06.2018

Этапы развития ЯГКБ

Фотофакт
Общество
15.06.2018

Ураза-байрам в Якутске

Политика
15.06.2018

Отставка

Фотофакт
Красота & Здоровье
15.06.2018

Мастерская Петра Алексеева приглашает в субботу в Кружало на «Openmarket»

Столица
15.06.2018

АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»

Экономика
15.06.2018

Демонстрационный экзамен выявляет лучших выпускников СПО и работников для промышленных предприятий