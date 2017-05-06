Состоялось первое заседание Общественного Совета при Минобрнауки Якутии

06 мая 2017 г. состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве образования и науки РС (Я). Заседание вел министр Владимир Егоров, также приняли участие первые заместители министра Феодосия Габышева и Михаил Присяжный. Данное заседание стало первым заседанием Общественного Совета объединенного министерства. Главным вопросом на повестке дня стало избрание председателя и ответственного секретаря Общественного Совета при Министерстве образования и науки Якутии. Обращаясь к членам Общественного Совета, Владимир Анатольевич сказал: “До недавнего времени у каждого министерства был свой общественный совет. Сейчас уже моим приказом утвержден новый состав Общественного Совета. Очень рад, что вы согласились работать в нашем общественном совете, так как перед министерством стоят очень большие и сложные задачи”, и вкратце рассказал о системе образования вцелом и науке.

Далее высказались члены Общественного Совета при Министерстве образования и науки Якутии Семенов Ю.И., Петрова М.К., Голиков А.И., Иванова Н.И., Меснянкин М.М., Васильева В.А. по вопросу кандидатур на должность председателя Общественного Совета МОиН РС (Я). Всеобщим голосованием большинством голосов на должность председателя Общественного Совета МОиН РС (Я) избран Черосов Михаил Михайлович, исполнительный секретарь Совета “Шаг в будущее”.

В адрес членов Общественного Совета “старых” министерств слова благодарности высказали первые заместители министра образования и науки РС (Я). От имени руководства министерства образования выступила Феодосия Габышева: “Я благодарю всех наших партнеров, которые всегда откликались на наши обращения, поддерживали наши инициативы и принимали самое активное участие во всех наших мероприятиях. Когда обсуждались такие серьезные вопросы как 13-й съезд учителей, Ленский образовательный форум, приоритетный национальный проект “Образование”, комплексный проект модернизации образования и др. самое активное участие принимали члены Общественного Совета”. От имени руководства министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров выступил Михаил Присяжный: “Я благодарю представителей учреждений профессионального образования и высшей школы и всех кто работал в составе Общественного Совета министерства. Была проделана большая и серьезная работа по взаимодействию со многими работодателями всех отраслей и сфер деятельности. Без профессионального образования нам не обойтись. Будем проводить специализированные заседания с приглашением отдельных работодателей”.

Таким образом, председателем Общественного Совета при Министерстве образования и науки Якутии избран Черосов Михаил Михайлович, исполнительный секретарь Совета “Шаг в будущее”. Ответственным секретарем Совета избрана Васильева Варвара Альбертовна, зам.директора Дворца детского творчества г. Якутска.

В Министерстве образования и науки Якутии работу Общественного Совета будет координировать сводно-аналитический отдел (рук. Сивцева Лариса Антольевна).