Состоялось очередное заседание политсовета партии «Единая Россия»

14 июня текущего года в столице республике состоялось очередное заседание Регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе заседания члены политсовета рассмотрели такие вопросы как реализация федеральных партийных проектов на территории республики, о работе Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева, о кандидатуре члена Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и другие вопросы.

В ходе рассмотрения вопросов повестки было принято решение о том, что члены политсовета в обязательном порядке будут вести прием граждан в общественных приемных Партии. А членам фракции в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и в депутатских объединениях в муниципальных образованиях республики также рекомендовано проводить прием не реже двух раз в год по определенной тематике.

Вопрос реализации партийных проектов был заслушан в свете полугодовых отчетов и был принят к сведению членами политсовета. Отметим, что в республике сейчас реализуется 26 проектов. Среди них — «Городская среда» и «Парки малых городов», которые будут в этом году реализовываться на территории поселков Нижний Куранах Алданского района, Мохсоголлох Хангаласского улуса, Удачный и Айхал Мирнинского района, Жатай, а также в городах Нерюнгри, Мирный и Якутск. Эти муниципальные образования получат средства на обустройство дворовых территорий и мест массового скопления людей. Кроме того, средства будут предусмотрены на проекты «Местный дом культуры» и «Театры малых городов», которые оснастят музеи компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, создадут модельные библиотеки и обновят материально-техническую базу сельских учреждений культуры.

В ходе заседания члены политсовета приняли решение о предложении Президиуму Генерального совета Партии кандидатуру Андросова Ивана Михайловича для внесения в уполномоченный орган на формирование нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) в качестве члена с правом решающего голоса от Партии.

Также члены политсовета приняли решение о приостановлении членства в Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гражданам, чьи служебные полномочия не позволяют состоять им в политических партиях, но зарезервировали за ними номера их партийных билетов.