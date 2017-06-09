Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Железные дороги Якутии»

Собрание акционеров, состоявшееся 7 июня в городе Алдане, утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов. Дивиденды составляют 50% от чистой прибыли, определенной по данным годовой бухгалтерской отчетности.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2017 год ООО «Аналитик – победителя открытого конкурса, проведённого АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 31 мая.
Утверждены изменения в Устав, которые подготовлены в основном в связи с изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также внесены изменения о месте проведения общих собраний акционеров – по месту регистрации Общества, а также по месту нахождения Представительств.
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:
1
Валеев Руслан Равилевич
Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
2
Ковырнов Евгений Анатольевич
Заместитель начальник Департамента корпоративных финансов
3
Маклыгин Николай Васильевич
Начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
4
Чабунин Анатолий Михайлович
Вице-президент ОАО «РЖД»
5
Червоткина Вера Дмитриевна
Начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»
6
Шило Алексей Николаевич
Генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»
7
Алексеев Петр Вячеславович
Генеральный директор АО «Республиканская инвестиционная компания»
8
Афанасьев Виктор Спиридонович
Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
9
Винокуров Семен Викторович
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
10
Скрыбыкин Анатолий Николаевич
Председатель НП «Транспортный союз РС(Я)»
11
Шимохин Василий Владимирович
Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»
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