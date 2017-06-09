Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Железные дороги Якутии»

Собрание акционеров, состоявшееся 7 июня в городе Алдане, утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов. Дивиденды составляют 50% от чистой прибыли, определенной по данным годовой бухгалтерской отчетности.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2017 год ООО «Аналитик – победителя открытого конкурса, проведённого АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 31 мая.

Утверждены изменения в Устав, которые подготовлены в основном в связи с изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также внесены изменения о месте проведения общих собраний акционеров – по месту регистрации Общества, а также по месту нахождения Представительств.

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:

1

Валеев Руслан Равилевич

Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

2

Ковырнов Евгений Анатольевич

Заместитель начальник Департамента корпоративных финансов

3

Маклыгин Николай Васильевич

Начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

4

Чабунин Анатолий Михайлович

Вице-президент ОАО «РЖД»

5

Червоткина Вера Дмитриевна

Начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»

6

Шило Алексей Николаевич

Генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

7

Алексеев Петр Вячеславович

Генеральный директор АО «Республиканская инвестиционная компания»

8

Афанасьев Виктор Спиридонович

Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

9

Винокуров Семен Викторович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

10

Скрыбыкин Анатолий Николаевич

Председатель НП «Транспортный союз РС(Я)»

11

Шимохин Василий Владимирович

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»

