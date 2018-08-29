Состоялась встреча финнов Якутии и Финляндии         

22 августа 2018 года в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялась встреча финского культурного общества с делегацией туристов из Финляндии.

Финские туристы в составе 15 человек прилетели в Якутию для того, чтобы совершить путешествие по реке Лене на теплоходе «Михаил Светлов»: вначале вверх по течению до Ленских столбов, а потом вниз до арктического побережья. Руководитель группы Аннели Кованен будучи в Хельсинки вышла на связь с Домом Дружбы народов и председателем финского общества Зыряновой Р.А. Несмотря на дефицит времени пребывания в Якутске, Аннели Кованен настояла, чтобы встреча с финнами, проживающими в столице Якутии состоялась.

Любуясь красотами реки Лены, многие из гостей, конечно, вспомнят трудный путь российских финнов-блокадников в далекие военные годы, который они совершили тогда не по своей воле. В то суровое время сталинских репрессий, истощенных голодом блокадников Ленинграда отогрел и научил выживать в суровых условиях севера народ саха. Для многих финнов-переселенцев Якутия стала родной землей. Они стали жить по якутским обычаям, завели здесь семьи, детей.

По якутскому обычаю встречали гостей кумысом и лепешками. Дом дружбы народов как всегда радушно и искренне принимал финскую делегацию, благодарим Ирину Егоровну Стрекаловскую, руководителя Центра национальных культур ДДН им.А.Е. Кулаковского. С приветственным словом обратилась к делегации генеральный директор Дома дружбы народов Яна Викторовна Игнатьева, зам. генерального директора Розалия Ефимовна Колосова. Гости были восхищены красочностью Галереи национальных культур, где и происходила встреча.

Участники встречи люди пенсионного возраста, финны Якутии и финны из Финляндии. Радовались друг другу, радовались звучанию родных языков, и якутского и финского. В этот вечер звучали песни на якутском, финском и русском языках. Все были тронуты пением Нади Дьяконовой, звучанием хомуса в исполнении Георгия Слепцова. Восторженно был встречен ансамбль «Долгунча».

В конце вечера гости и хозяева обменялись флажками Республики Саха (Якутия) и Финляндии, теплотой своих сердец и надеждами на новые встречи.