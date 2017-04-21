Состоялась рабочая встреча Егора Борисова с Андреем Яриным

В Москве прошла встреча главы Якутии с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем ЯРИНЫМ. Обсуждалось социально-экономическое положение в республике, а также вопросы подготовки к выборам в органы местной власти в сентябре текущего года.

Егор Борисов рассказал о праймериз «Единой России», которые с успехом прошли в ряде районов Якутии. Это один из этапов качественной подготовки выборной кампании. На контроле также находятся вопросы формирования республиканской центральной избирательной комиссии.

Андрей Ярин отметил позитивный опыт Республики Саха (Якутия) в решении проблем коренных малочисленных народов Севера. Так, в рамках работы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске прошло подписание «дорожной карты» реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование». Глава Якутии представил инициативы региона по защите законных прав коренных малочисленных народов Севера.

В ходе встрече был также вновь затронут и якутский опыт организации отчетов органов исполнительной власти перед населением, который с подачи Владимира ПУТИНА был рекомендован к внедрению в общероссийскую практику. Соответствующий доклад Егора Борисова был заслушан 8 ноября 2016 года на заседании консультативной комиссии Госсовета России. В Якутии в этом году отчеты правительства прошли уже в 19-й раз, охватив 411 муниципальных образований.