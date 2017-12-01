Состоится творческая встреча с народной мастерицей Анной Зверевой

6 декабря 2017 г. в 15:00 в рамках персональной выставки «КЭМ ТЫЫНА» («Дух времени») Национальный художественный музей РС (Я) приглашает Вас на творческую встречу с народным художником РС (Я), членом Союза художников России, народной мастерицей Анной Николаевной Зверевой. Творческая встреча состоится в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 3 этаж.

В программе:

Творческая встреча с автором;

Мастер-класс по лоскутному шитью и вышивке (рабочие материалы принести с собой – сукно, бисер, мулине, нитки, иголки, ножницы). Вход для посетителей по прейскуранту (для взрослых – 150 руб., для лиц до 18 лет – бесплатно, для студентов – 80 руб., пенсионерам – 50 руб.).

Анна Николаевна проведет творческую встречу и покажет мастер-класс по технике традиционного якутского шитья и вышивке. У вас будет уникальная возможность прикоснуться к национальным традициям рукоделия.

Самобытный талант мастерицы притягателен разнообразием форм и расцветок, и универсален: от создания декоративных предметов быта – ковров, панно, комплектов конского убранства – до образцов современной высокой моды и оформления интерьеров. В совершенстве владея различными технологическими приемами шитья и вышивки, А. Зверева возродила уникальную древнюю якутскую технику текстильной мозаики – «кыбытыы». Ее авангардные поиски привели к созданию собственного этностиля – сочетанию традиционного искусства и современного дизайна. Российская академия художеств, высоко оценивая роль А.Н. Зверевой в сохранении и развитии декоративно-прикладного искусства народа саха, провела презентации ее работ в 2011 и 2014 годах в г. Москва.

Лучшие образцы творчества Анны Зверевой хранятся в коллекциях Американского музея естественной истории (АМЕИ, Нью-Йорк, США), Российского этнографического музея (РЭМ, Санкт-Петербург), Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства (Москва), Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

Справки по тел: 33-52-79