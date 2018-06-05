Состоится Республиканский конкурс «Моя родословная»

Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Национальный архив РС(Я) и Совет молодых архивистов РС(Я) объявляют о завершении первого этапа II республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» и приглашают жителей и гостей столицы, всех тех, кто интересуется историей своей семьи, на второй заключительный этап («защита проектов финалистами») конкурса, который состоится в конференц-зале Исторического парка «Россия — моя история» 6 июня 2018 г. с 13:00 часов.

Программа мероприятий:

13:00 — авторский семинар «Родовая система» от Татьяны Сабарайкиной, на котором вы получите ответы на следующие вопросы:

— что такое родовая система, ее законы и порядки;

— как мы служим своему;

— отношения между мужем, женой и родовой системой;

— об абортах, рожденных, не рожденных детях и чувстве вины и т.д.

14:20 — защита исследовательских работ финалистами конкурса. На защите финалисты покажут и расскажут о том, как начинали свою исследовательскую работу, с какими проблемами столкнулись в поиске информации, как их решили и т.д.

16:00 — победители прошлогоднего конкурса так же поделятся своим опытом в исследовании своих родословных;

16:15 — презентация проекта «Аймах Бичик».

Родословная книга «Аймах Бичик» — это инструмент записи семейной истории и составления родословного древа. В книге представлены шаблоны, с помощью которых Вы можете записать и сохранить на века свою семейную историю.

17:00 — подведение итогов и награждение победителей конкурса.

Так же сообщаем, что все конкурсные работы будут выставлены в фойе Исторического парка «Россия – моя история» в течение недели с 5 по 9 июня 2018 г.

Приходите, смотрите, перенимайте опыт тех, кто уже составил свою родословную!

ВХОД СВОБОДНЫЙ.