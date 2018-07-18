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Культура & Образование
18 июля 2018, 17:15
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Состоится премьера фильма «Многогранная Якутия Вячеслава Штырова»

В юбилейный год второго Президента Республики Саха (Якутия), сенатора Вячеслава Штырова 20 июля на телеканале Россия 24 в 21.10 состоится премьера фильма, хронометраж которого составляет 46 минут.

Среди основных спикеров — временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев, генеральный директор компании «Арктик-капитал» Матвей Евсеев, экс-Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и другие. Но основным героем фильма является сам юбиляр – Вячеслав Штыров дает развернутое интервью по событиям, касающимся компании «АЛРОСА», состоянию экономики республики начала 2000-ых годов, деятельности на посту сенатора, будущему Якутии.

Фильм насыщен архивными съемками – в нем можно увидеть редкие кадры приезда Президента РФ в Якутию Владимира Путина, высказывания министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (1994−2012) Сергея Шойгуво время наводнения в Ленске и многие другие.

Сквозь призму многогранной личности Вячеслава Штырова фильм повествует о жизни республики, которой в постсоветские годы пришлось пройти через множество испытаний, но благодаря упорству руководства Якутии и стойкости ее жителей все они были преодолены.

Авторы фильма –известные тележурналисты Владимир Ермаков и Дмитрий Макаров.

Источник: Маргарита НИФОНТОВА.
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