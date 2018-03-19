23 марта состоится благотворительный концерт «For Harystaana with Love». Местные музыканты собрались, чтобы поддержать Харыстаану Спиридонову и ее семью. До 21 марта семье Харыстааны нужно внести полную стоимость лечения. Осталось собрать 87 тысяч рублей.

В Якутии все еще активно ведутся сборы на лечение Харыстааны Спиридоновой. Девочка и ее семья очень надеются, что до 21 марта им удастся собрать полную сумму на лечение, которое поможет сохранить малышке ногу.

Всего 87 тысяч осталось собрать семье для того, чтобы оплатить лечение Харыстааны в московском центре реабилитации «Лимфа». Напомним, что девочка появилась на свет с врожденной патологией – синдромом Паркса-Вебера. Из-за артериовенозной мальформации правой ноги Харыстаане тяжело передвигаться и вести привычный уклад жизни. За период наблюдения за ее здоровьем решался тяжелый вопрос об ампутации правой нижней конечности, поскольку нога находится в отечном состоянии от туловища до кончика пальцев.

В свою очередь акцию «Доброе сердце» в помощь Харыстаане решили поддержать молодые музыканты. Концерт «For Harystaana with Love» состоится в скейт-парке «Arena.31». На единой площадке выступят Justice Weekend, Ogayo Brass Band, Kakitoka, Elements of Dust, Ipanema, Sobo, Бол’но не будет, [ENDORPHIN].

По словам организатора концерта, исполнителя группы «Собо» Аины Ефимовой, все группы сразу же откликнулись и поддержали идею организации благотворительного концерта.

«Музыка и искусство в целом должны помогать людям, поднимать важные вопросы, разрушать стереотипы и менять каждого из нас к лучшему, – говорит Аина. – Мы всегда рады принимать участие в благотворительных делах. Надеемся, что публика поддержит ребенка. Если каждый из нас вложит частичку себя в доброе дело, то все обязательно получится».

Независимое креативное сообщество развития экстремальных видов спорта и актуального искусства «Arena.31» регулярно проводит концерты молодых исполнителей, спортивные мероприятия и благотворительные проекты. В настоящее время они сотрудничают с Фондом защиты животных «Белый Бим» и «Барахолка Добра», своими силами организовали ледовый каток «Дружба» на площади Ленина и сразу же поддержали идею организации концерта для Харыстааны Спиридоновой.

«Мы очень рады, что ребята обратились к нам. Такие проекты, которые помогают людям, необходимо поддерживать в нашем городе. Мы надеемся, что концерт объединит много неравнодушных, и у девочки все получится», — делится менеджер «Arena.31» Марианна Попова.

Общая стоимость лечения Харыстааны составляет 582 600 рублей, благотворительный фонд «Харысхал» внес остаток с прошлых сборов 132 229 рублей, на счет мамы и через смс поступило 362 771 рублей.

Организаторы обращаются ко всем неравнодушным людям помочь собрать до 21 марта 87 тысяч рублей для внесения предоплаты на лечение. Средства можно отправлять на банковскую карту (Сбербанк) мамы, Спиридоновой Индианы Анатольевны. Карточка привязана к номеру мобильного телефона: +79148238362.

Также можно отправить посильную помощь на короткий смс-номер 3443. В тексте сообщения нужно ввести слово Якутия (пробел) и сумму переводимого пожертвования.

Всех небезразличных просим также прийти на концерт и поддержать Харыстаану Спиридонову.

Место: Arena.31, ул. Халтурина, 31.

Начало 23 марта в 18.00.

Вход: 200 руб.