«Сосновый бор» готовится встретить участников Ёлки главы Якутии

23 декабря по доброй традиции в Государственном цирке им. Марфы и Сергея Расторгуевых пройдет самое ожидаемое среди старшеклассников событие года — Елка Главы республики Саха (Якутия). Участниками мероприятия станут 700 детей со всех концов нашей республики — отличники учебы, участники городских, региональных, Всероссийских и Международных олимпиад, спортсмены и общественные деятели.

Центр «Сосновый бор» с нетерпением ждет своих юных друзей в свои уютные объятия! Эти несколько дней станут незабываемыми для ребят и подарят самые яркие воспоминания уходящего года.

Педагоги совместно с участниками смены «Поколение ZeT» приготовили для гостей сюрприз – новогодние фотозоны на тему «Богатства Якутии». Так, они смогут увидеть великолепные «Золотые россыпи», окунуться в чарующий мир «Магии меха», почувствовать мелодию «Звучание Якутии», а также побывать на «Полюсе холода» и «Снежной вершине». Холлы Центра превратятся в новогодние композиции — ожившую сказку народов мира. Кроме того, двери во все кабинеты будут оформлены тематикой«Герои Disney» и станут входом в мир чудес и доброты.

Дорогие ребята, приезжайте к нам поскорее! Не забудьте взять с собой море улыбок и позитивное настроение!