Соседи помогут с поставкой грубых кормов для животноводства Якутии

Вслед за Магаданской областью поддержал Якутию в трудный период нехватки кормов для нужд животноводческих хозяйств ближайший сосед республики – Амурская область.

На днях рабочая группа Усть-Алданского и Хангаласского Якутии встретилась с коллегами из Амурской области. Результат переговоров не заставил себя долго ждать, сегодня первые автомашины, груженные сеном, отправились в сельхозпредприятия Хангаласского улуса.

Выразили готовность поставить излишек сена «соседу» кормозаготовители Зейского, Бурейского и Серышевского районов области. Возможность поставки из региона на данный момент до 500 тонн.

Отметим, что по данным Минсельхоза республики, во многих хозяйствах Якутии наблюдается нехватка сена. Особо остро нуждаются в грубых кормах Намский, Усть-Алданский, Хангаласский улусы и город Якутск.