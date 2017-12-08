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8 декабря 2017, 16:20
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Сорок шестой на связи

Служба спасения Якутии, как всегда в декабре уходящего года, подвела итоги и выбрала «Лучших из Лучших». В этом году общим голосованием был избран «Лучший спасатель 2017 года» ГКУ «Служба спасения РС(Я)» спасатель 1 класса Денис Петухов.

Денис Анатольевич Петухов (Позывной 46) – один из самых опытных спасателей Аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Республики Саха (Якутия).

В преддверии Дня спасателя мы решили задать ему несколько вопросов.

Вы всегда хотели быть спасателем?

— Не могу сказать, что я всегда хотел быть спасателем, скорее, всегда хотел помогать людям. Поэтому, после демобилизации из армии, сначала устроился на работу во Вневедомственную охрану МВД по Республике Саха (Якутия). Время показало, что правоохранительная служба – не совсем мое призвание. В 2002 году, узнав, что в Якутске есть поисково-спасательный отряд, обратился туда с резюме и вскоре был принят. С тех пор, уже 15 лет работаю спасателем.

Спасатель — профессия, которая традиционно считается не только «мужской», но и опасной. Как Вы охарактеризуете свою профессию?

— Безусловно, есть риски, как в каждой «мужской» профессии. Именно это и подзадоривает. Как ни крути, не каждый может абсолютно спокойно принять решение в чрезвычайной ситуации, при этом так, чтобы и последствия минимизировать и помощь своевременно оказать. Кроме этого, спасатели проходят специальную подготовку, в том числе и психологическую,  для того, чтоб любые риски не могли отвлекать спасателя от самого важного – спасения жизни и здоровья окружающих.

В этом году Вы стали «лучшим спасателем» Службы спасения Якутии. Что это для Вас значит? И в какой момент Вы почувствовали себя настоящим спасателем?

— Это сложный вопрос. Безусловно, тот факт, что моя работа оценена таким образом, присвоением звания «лучший спасатель», вызывает ощущение гордости. Вместе с тем, настоящим спасателем  я чувствую себя после каждой поисковой или спасательной операции, результаты которой увенчались успехом. Будь то поиск потерявшегося в лесу или вызволение бабушки, которую внук закрыл на балконе.

Как вы повышали свои знания, какие профессии еще приобрели, работая в Службе спасения Якутии?

— Обучение и повышение квалификации – это не только право, но и обязанность каждого спасателя. Немаловажно самообразование, для которого в Службе отведено значительное время, специальный кабинет и необходимое оборудование. Регулярно проводятся аттестация и зачеты на знание спасательного дела, физическую и психологическую подготовку. Что касается лично меня, то я проходил обучение в г. Москве, в Иркутске  в специальных центрах по обучению спасателей. Работая в Службе, в первую очередь, овладел навыками оказания первой медицинской помощи, впоследствии приобрел права управления транспортными средствами,  так как спасателю может пригодиться любая категория.

С какими случаями Вам чаще всего приходится сталкиваться?

— Не могу сказать, что какие-то случаи отличаются регулярностью. Все зависит от сезона, от погоды. Летом, это, к сожалению, трагедии на воде, осенью – потерявшиеся грибники и ягодники. Дорожно-транспортные происшествия при которых необходима срочная деблокирование пострадавших, не определены сезоном, хотя, конечно, можно выявить «обострение», когда автомобили из зимней спячки выгоняют на дорогу.

Люди, которым вы помогли, выходят на связь, благодарят спасателей?

— Да, так бывает. Конечно, в основном, пострадавшие сразу говорят «спасибо», бывает плачут, хотя необходимости в каких-либо словах нет, ведь главное, это вовремя оказанная помощь. Даже при трагическом исходе родственники благодарны за возможность предать тело земле и успокоиться. Был случай, когда на Службу поступил звонок от девушки, которая сказала, что она пострадавшая и хотела бы связаться со мной для благодарности. Но моя супруга запретила, поэтому тот звонок я оставил без ответа.

Нельзя морально быть готовым ко всему. Как вы преодолеваете трудности в чрезвычайной ситуации?

— Конечно, быть готовым морально постоянно нельзя. Именно поэтому нужно быть готовым к работе физически и технически, подняться по первому звонку и приступить к работе. Самое главное, это умение принимать решения в трудной ситуации, умение работать в команде, моментально оценить положение, а затем организовать работы по спасению жизни пострадавших, руководить и выполнять решения старшего группы. Именно это непременное условие для слаженной работы и успешного результата в виде преодоления трудностей.

Каким Вы видите будущее спасательного дела?

— Спасательное дело постоянно развивается, появляются новые технологии и способы для оказания помощи. Для более качественного развития нашей системы, по моему мнению, необходимо предоставление спасателям больших организационных возможностей и самостоятельности. Это нужно для того, чтобы в сложных  и срочных ситуациях  старший смены или хотя бы руководитель службы, могли принять экстренное решение об использовании техники для проведения поисково-спасательных работ. Нужно, чтобы такая техника всегда была под рукой, и без лишних бюрократических проволочек отряд мог выехать на помощь. Кроме этого необходимо образование дополнительных комплексных спасательных центров между районами с трудной транспортной схемой, чтобы опасные участки, например, подверженные затоплению при паводке рек, были под пристальным контролем.

Вы часто отсутствуете дома. Как относится к этому Ваша семья? И как ваши дети реагируют на то, что их папа Спасатель?

—  Да, такое случается. Сейчас реже, ведь состав Службы численно возрос по сравнению с прежними годами. Семья давно привыкла, что отец может находиться на суточном дежурстве, в командировке или в состоянии оперативной готовности. После 15 лет брака особых трудностей нет, просто билеты в кино мы бронируем и выкупаем перед самым фильмом. Дети знают, что папа работает спасателем, им этого достаточно. Исходя из опыта деблокирования пострадавших в ДТП, приучил семью строго соблюдать «Правила дорожного движения», моя машина не тронется с  места,  пока дети не усядутся в свои детские кресла и не пристегнутся. Сейчас это даже не вызывает вопросов, папа-спасатель убедил, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья. Остальное в силу возраста их не очень волнует.

Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время?

— Я люблю плавать. Часто посещаем  бассейн с детьми, не менее часто плаваю один. Любим ездить в отпуск на машине – это особое удовольствие, не спеша проехать несколько регионов перед тем, как окунуться в море. Вместе с семьей мы при каждой возможности выезжаем на природу, чтобы отдохнуть. Если такой возможности нет – то всей семьей смотрим наш любимый фильм «Гарри Поттер».

Сейчас, под Новогодние праздники, все что-нибудь планируют. Какие у Вас планы на следующий год и вообще на будущее?

— Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах! Конечно, планы есть, но самое главное – это саморазвитие, сохранение здоровья и работа на благополучие семьи.

Мы поздравляем всех спасателей с наступающим профессиональным праздником и всех жителей республики с Новым годом!

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Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария Самсонова.
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