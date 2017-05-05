Соревнования по футболу среди школьных команд на базе Центра «Сосновый бор»

4 и 5 мая 2017 года на футбольном поле Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоялись соревнования по футболу среди школьников города Якутска. Организаторами мероприятия выступили Средняя общеобразовательная школа №18 г.Якутска и Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Соревнование было направлено, прежде всего, на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта и укрепление здоровья у подрастающего поколения.

Участие приняли обучающиеся 5-6 и 7-8 классов, по две команды из школ №1, 3,18,19,30 и участники профильной смены Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Михаил Ноговицын, педагог дополнительного образования по физической культуре республиканского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»:

— Соревнования по футболу среди школьных команд города Якутска на нашей базе мы провели впервые. Они состоялись благодаря тесному сотрудничеству со школой №18 и руководителем по физическому воспитанию данной школы Павловым Максимом Александровичем. В нашем Центре всегда приветствуются проекты по пропаганде здорового образа жизни и благодаря созданным здесь условиям – в Центре есть хорошая футбольная площадка с современным искусственным покрытием – соревнования прошли с большим успехом и спортивным азартом. Ребята показали хорошую игру.

По итогам соревнований по футболу среди школьных команд города Якутска победителями стали:

Среди 5-6 классов:

I место – команда СОШ №18;

II место – команда СОШ №30;

III место – команда СОШ №3.

Среди 7-8 классов:

I место – команда СОШ №30;

II место – команда СОШ №3;

III место – команда участников смены Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Всем участникам команд-победителей были вручены медали, кубки и почетные грамоты.