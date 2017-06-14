Сообщи о проблеме: Минприроды Якутии подключается к проекту ОНФ

В рамках проекта «Генеральная уборка» Общероссийский народный фронт разработал интерактивную карту несанкционированных свалок по всей стране. В связи с этим, в Министерстве охраны природы РС(Я) создан постоянно действующий штаб под руководством первого заместителя министра охраны природы РС(Я) Семена Яковлева, который будет вести контроль за выполнением работ по уборке и вывозу мусора с мест несанкционированного размещения отходов в районах республики.

В настоящее время в интерактивной карте отображены районы, в которых выявлены несанкционированные свалки. Так, в Олекминском районе (в п. Хоро выявлена 1 свалка), в Ленском районе (в п. Витим – 3, п. Пеледуй – 1), в Мирнинском районе (г. Мирный – 3), в Усть-Алданском районе (в с. Тит-Ары – 1, Борогонцы – 1, с. Маягас – 1), в Хангаласском улусе (с. Техтюр – 1, п. Мохсоголлох – 1), Вилюйском районе (в п. Кысыл-сыр – 3), в г. Якутск – 3 на водоохранной зоне, на 11 км Покровского тракта – 1, в Хатынг-Юряхском шоссе на территории СОТ «Восход», переулках Базовый 12, Вилюйский 14, на 4 км Вилюйского тракта, 112 квартал район магазина Розтор, Гагаринский округ, ул. Петра Алексеева 70 и 76А, в п. Жатай обнаружены навалы мусора.

Минприроды Якутии настоятельно рекомендует главам городских и муниципальных органов взять данный вопрос под личный контроль и принять соответствующие меры реагирования.

Кроме того, природоохранный орган призывает якутян активно включиться в эту работу и внести свой вклад в улучшении экологической обстановки в республике.

Необходимо отметить, что сообщить о проблеме может каждый, позвонив по телефону 34-49-15. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

СПРАВКА

Проект ОНФ «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В целом проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.