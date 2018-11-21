Реакция СВФУ на сообщение о смерти студента мединститута

Сообщение, распространяемое в мобильном мессенджере WhatsApp, о смерти студента медицинского института СВФУ — фэйк. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе университета.

«Мы считаем, что это сообщение является откровенной клеветой в адрес университета и системы здравоохранения республики. Потому что, во-первых, по экстренным вызовам скорая приезжает быстро. Сейчас это хорошо контролируется. Во-вторых, сообщение уже неделю гуляет в мессенджере», — прокомментировали в пресс-службе университета.

Он также добавил, что СВФУ намерен установить личность того, кто распространяет заведомо-ложную информацию.

«Мы будем принимать меры. Для этого будет проводиться совместная работа с органами безопасности».

Ранее в мобильном мессенджере WhatsApp распространилась информация о том, что студент мединститута внезапно скончался в общежитии. И ему, якобы, не успели оказать медицинскую помощь.