Сообщение о ребенке, найденном у трассы, не касается Якутска

12 декабря в Якутске в соцсетях и мессенджерах распространилась фотография ребенка с подписью «Нашли возле трассы, надо разослать по группам».

«Такого случая в городе не было», — сказали News.Ykt.Ru в пресс-службе МУ МВД России «Якутское».

Тем не менее в городской полиции призвали родителей быть бдительными и не отпускать малолетних детей одних на улицу. «Помните, что ребенку легко дезориентироваться, особенно в туман и короткий световой день. Беспомощный маленький человек может стать жертвой ДТП и других несчастных случаев. Не исключены и случаи преступных посягательств в отношении детей со стороны злоумышленников», — подчеркнули в МУ МВД России «Якутское».