Сообщение налоговой клиентам банка «Таатта»

На этой неделе истекает двухнедельный срок работы специального «окна» открытого для клиентов банка «Таатта» в МРИ ФНС России №5 по РС(Я) по решению руководства Управления ФНС по РС(Я).
В течение этого времени в инспекцию обратились более 200 клиентов банка, которые перечислили в бюджет налоги и страховые взносы. В общей сложности от налогоплательщиков принято 199 заявлений.
Окончательное решение по таким заявлениям будет принимать специальная комиссия по рассмотрению вопросов о признании обязанности налогоплательщика по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполненной.
Источник: Отдел работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России №5 по РС(Я).
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.