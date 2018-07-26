Сообщение налоговой клиентам банка «Таатта»

На этой неделе истекает двухнедельный срок работы специального «окна» открытого для клиентов банка «Таатта» в МРИ ФНС России №5 по РС(Я) по решению руководства Управления ФНС по РС(Я).

В течение этого времени в инспекцию обратились более 200 клиентов банка, которые перечислили в бюджет налоги и страховые взносы. В общей сложности от налогоплательщиков принято 199 заявлений.

Окончательное решение по таким заявлениям будет принимать специальная комиссия по рассмотрению вопросов о признании обязанности налогоплательщика по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполненной.