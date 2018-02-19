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«Сомоҕол» – место встречи друзей

17 и 18 февраля в Октемском наслеге состоялся долгожданный улусный фестиваль молодежи «Сомоҕол». Фестиваль «Сомоҕол» — это не просто рядовое мероприятие, это два дня неиссякаемой энергии, позитива, драйва, бодрого духа, это возможность поддержать инициативы и проекты, это место встречи друзей. «Сомоҕол» вот уже четвертый год объединяет яркую, спортивную и творческую молодежь Хангаласского улуса с доброй целью создать позитивные воспоминания и соединить близких по духу людей. 

В этом году участники приехали из 15 наслегов: Едяй, Синск, Кытыл-Дюра, Улахан-Аан, Булгунняхтах, Тит-Ары, Мохсоголлох, 1 Жемкон, г. Покровск, Покровский колледж, Ой, Улах-Аан, Октемцы, Октемский филиал ЯГСХА и Техтюр. Нужно отметить хорошую подготовленность каждой команды – начиная с национальной одежды и заканчивая флагом — все были  красивы  как на подбор. 350 участников были задействованы в трех этапах: спортивный (волейбол), культурный (КВН, конкурс гитарной песни “Бу Орто дойдуга ыллаары кэлбитим…” светлой памяти Александра Самсонова — Айыы Уола, “Сомоҕолоһуу оһуохайа”) и интеллектуальный (игра “Дебаты” и конкурс проектов “Кадры будущего”).

Открытие фестиваля прошло в Центре культуры Октемского наслега “Барҕарыы”. Мероприятие открыли пронзительным тетрализованным представлением  экологов с призывом беречь природу. Почему экологов? А потому что 2017-й год в нашей стране был посвящен экологии и особо охраняемым территориям. В торжественной обстановке символ этого года – Года добровольца – был вручен заведующему Хангаласского филиала Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи и куратору Центра волонтерства “МОСТ: Молодежь.Объединение.Социум.Труд” Анне Ивановой. Волонтеры «Сомоҕол», стоя на сцене, под аплодисменты зрителей и “Гимн добровольца” в исполнении Стаса Кузьмина, торжественно поклялись работать честно и добросовестно, не забывая традиции добровольчества и помогая от всей души.

Зал овациями встретил нашего земляка, министра по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасия Владимирова, который, в свою очередь, сказал молодежи напутственные слова и пожелал отличных впечатлений от фестиваля. Почетным гостем мероприятия стала директор ГБУ РС(Я) “Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи” Н.Д.Елисеева, которая под бурные аплодисменты вручила Хангаласскому филиалу кубок за победу “Лучший филиал-2017”. В рамках фестиваля также состоялись встречи представителями органов государственной власти и местного самоуправления.

Кульминацией первого культурного дня фестиваля стал конкурс запевал кругового танца осуохай. Две сотни участников  в национальных костюмах два часа без устали  кружились в танце осуохай, и получился настоящий  «Сомоголоьуу оьуохайа».

Во второй день все участники находились в ожидании итогов этапов и всего фестиваля. К концу вечера, когда все команды собрались в зале, на сцену вышел Сергей Павлов – режиссер и ведущий фестиваля. Всем командам-участникам были вручены памятные подарки и сертификаты. А теперь – самое интересное: оглашаются итоги конкурсов!

Итак… Среди мужчин в волейболе безоговорочную победу одержали волейболисты села Едяй, а самой спортивной женской командой по волейболу стала команда г.Покровск. Молодежь с. Тит-Ары в состязании ГТО одержали уверенную победу. Самым лучшим запевалой осуохай стал, по  единогласному мнению жюри во главе с Василисой Романовой, бессменным руководителем танцевального ансамбля “Молодость Эркээни”, стал Ньургун Давыдов из Булгунняхтаха. Командой  с самыми искрометными, смешными шутками, ну и, соответственно, победителями в конкурсе “веселых и находчивых” стали парни с. Едяй. В конкурсе гитарной песни победу одержал студент Октемского филиала ЯГСХА Андрей Сметанин. По итогом дебатов победителем также стал участник команды с.Едяй, а команда с. Ой одержала победу в конкурсе проектов “Кадры будущего”. Кроме этого, во время фестиваля положено начало “Книги Добра”, в которой участники на протяжении 2018-года будут вклеивать результаты своих добровольческих акций, мероприятий и проектов.

Победителем улусного молодежного фестиваля «Сомоҕол-2018»  стала невероятно дружная, сплоченная команда с. Едяй.

«Сомоҕол-2018» во многом состоялся благодаря спонсорам — автошколе ФАВОРИТ, СРК “Октемпарк” и строительной компании “Алаас-Строй” . От имени организаторов — отдела по молодежной политике МР “Хангаласский улус”, МБУ “Управление культуры и духовного развития”, отдела по спорту и физической культуре, МО “Техтюрский наслег”, МО “Октемский наслег” — искренне благодарим спонсоров за сотрудничество и неравнодушие!

«Сомоҕол-2018», по отзывам участников, стал мастшабным и фееричным мероприятием и отличным началом года в Хангаласском улусе!

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Источник: Яна Данилова.
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